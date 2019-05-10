«Что делать, если мне нравится делать макияж, притом что я мужчина?» Мнение о праве мужчин на мейкап

Источник материала: Tut.by

Мнения наших колумнистов часто вызывают резонанс, вот и колонка Анны Златковской о мужчинах, которые делают макияж, заставила людей не только высказаться в комментариях, но и сформулировать четкую ответную позицию.



Фото из личного архива автора

О том, почему мужчины имеют такое же право на хайлайтер, как и женщины, высказалась наша читательница, кандидат юридических наук, доцент Екатерина Дейкало:

— На Новый год на столе должен стоять салат оливье, селедка под шубой и мандарины… На Пасху обязательно должен быть кулич и крашеные яйца, даже если ты не верующий и ходишь в церковь раз в два года.

Девочка не должна первой говорить о своих чувствах и звонить мальчику — «ему надо — пусть и звонит, а если не надо — то и мне не надо». Мальчик не должен плакать и ныть «как девчонка», «он же мужчина». Женщине можно быть слабой, нужно быть женственной и мягкой… Мужчина должен быть сильным и уверенным в себе. Об этом нам обязательно напоминают как минимум два раза в год — 8 Марта и 23 Февраля.

«Мне не нужен слабый мужчина. Я — настоящая женщина, и мне нужен настоящий мужик!» Желательно брутал из голливудского гаража с голливудским гаечным ключом наперевес…

Штампы или «традиции»? Есть ли разница? И есть ли в них смысл?

Штамп (согласно толковому словарю русского языка Ожегова) — инструмент, форма для серийного изготовления давлением или чеканкой различных предметов из заготовок.

Если вы и ваши действия не вписываетесь в эту форму и не хотите изготавливаться в ней под давлением — вас сбрасывают с конвейера. Вы — некондиция.

В материале Анны Златковской «Я не представляю как можно захотеть такого мужика?» о мужчинах, которым нравится делать макияж, всем опять объяснили, какими все должны быть. Где и когда оливье, где и когда — крашеные яйца. Как должен выглядеть настоящий мужчина и что такое настоящая женщина. Мальчики — налево, девочки — направо… А куда мне идти, если я человек?



Фото: expobeautymagazine.com

Что делать, если я ненавижу оливье на Новый год и если мне нравится делать макияж, притом что я мужчина? Вероятно, спросить у общества разрешения быть собой. Попросить прощения за то, что я не такой. За то, что я не вписываюсь в ту самую «форму для серийного изготовления» мужчин.

Страшный сон среднестатистического учителя наших школ: всем сказали прийти на торжественную встречу важных гостей нарядно одетыми, что в нашем контексте означает «черный низ, белый верх». И, о ужас! Есть один «красный низ» или «зеленый верх». Все, пазл не сложился. Деталь не залезает в форму — в серии выбраковка. Ребенка упрекают в том, что он всех подвел. Ребенок чувствует себя виноватым.

Нарядно или «черный низ, белый верх»? Есть ли разница? И есть ли в этом смысл?

Мужчина с макияжем, у которого есть косметичка и гель для бровей, который умеет пользоваться консилером лучше меня (кстати, я — «девочка-девочка» и не очень дружу с консилером)… Почему он сразу попадает в разряд «непутевого ребенка, который не оделся как надо»? Почему он сразу попадает в разряд «как можно?!».

Как можно хотеть, как можно любить, как можно дружить — это все слова из одной песни, именно песни, потому что как только споешь первый куплет, появится и второй, и третий. При указании на «некондицию» такого мужчины как мужчины следующей в этом логическом ряду будет женщина, которая все-таки его хочет: нет, это неправильная женщина. Кстати, у многих из таких мужчин вполне себе традиционная сексуальная ориентация и, соответственно, их хотят какие-то женщины.

На человека вешают ярлык «не такой» только потому, что его самовыражение отличается от вашего, только потому, что в той среде, где вы выросли и живете, таких не было. Некоторые люди из южных стран, приезжая в нашу страну в первый раз, видят снег: как можно жить в такой стране, где идет снег? Снег — это ненормально.



Фото: pinterest.com

Так в чем разница? И есть ли смысл?

В рамках Совета Европы 27 марта этого года был принят первый международно-правовой документ, направленный на предупреждение и борьбу с сексизмом и содержащий определение сексизма .

Согласно документу, сексизм — это любое действие, жест, визуальное воспроизведение, устная или письменная речь, практика или поведение, основанное на том, что лицо или группа лиц являются неполноценными в силу своей половой принадлежности, которое осуществлено в общественной или частной сфере, онлайн или офлайн с целью или как следствие:

нарушения достоинства или прав лица или группы лиц;

причинения страданий или физического, сексуального, психологического, социально-экономического ущерба лицу или группе лиц;

создания атмосферы запугивания, враждебности, оскорбления;

создания барьера, препятствующего автономии и полноценной реализации лицом или группой лиц прав человека;

поддержания и укрепления гендерных стереотипов.

Сексизм сам по себе не дискриминация, но он создает очень благоприятные условия для ее развития и поощрения. Эти условия — именно наличие штампов и стереотипов.

Традиции — это очень важная вещь, жизненно необходимая для сохранения общества как целого. Но как только они превращаются в набор штампов, мешающий человеку выражать и реализовывать себя (естественно, без ущерба другим членам этого общества), как только они мешают обществу увидеть человека, не женщину или мужчину, не хозяйку или защитника, а человека — они тормозят прогресс этого общества.



Фото: ridus.ru / Фотограф Илай Резкалла высмеял винтажные рекламные плакаты, поменяв на них местами мужчину и женщину

При этом «ущерб другим членам общества» не нужно путать со вкусовщиной: все, что мне не нравится или чуждо, наносит мне ущерб. Ущерб нанесен лишь в том случае, когда из-за реализации чьих-то прав вы не можете реализовывать в полной мере свои. «Твой кулак заканчивается там, где начинается мой нос», но отнюдь не с того момента, когда твой кулак начинает мне просто не нравиться.

Безусловно, каждый имеет право любить и представлять в своей постели таких мужчин и женщин, которые ему нравятся. Равно как и не любить таких, которые не нравятся. Разница в том, что мы должны давать человеку возможность просто быть собой. Не выбрасывать его с конвейера как выбракованную деталь только потому, что он другой и не соответствует нашим представлениям о норме.

Ни в одном документе, закрепляющем права человека, слово «достоинство» не привязано к слову «мужчина» или к слову «женщина». Оно привязано к слову «человек».

Разрешите человеку не спрашивать у вас разрешения на то, каким ему быть. Разрешите человеку не соответствовать вашим ожиданиям. Ведь этого в определенный момент могут потребовать и от вас. Если вы однажды попадете на чужой конвейер.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.