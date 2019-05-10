Всех призываю – занимайтесь творчеством!

Источник материала: Газета Авангард

Всегда получаю огромное удовольствие, когда выпадает возможность познакомиться с талантливыми мастеровитыми людьми, искренне увлеченными своим делом. Вдвойне приятно, когда это безумно обаятельная и открытая женщина, как, например, учитель начальных классов из агрогородка Глазовка Елена Лашковенко.





Елена признается, что с раннего детства любит заниматься чем-нибудь «этаким», в школе обожала уроки труда. Родители, видя увлеченность дочери, постоянно выписывали ей всевозможные книги, журналы по рукоделию, где она черпала идеи для своих изделий.

– Несмотря на то что у меня умели вышивать и мама, и бабушка, все же тяга к рукоделию мне передалась от отца: он у меня и печки слаживал, и колодцы мастерил людям, и стихи писал, причем весьма неплохие, жизненные, проникновенные: про колхоз, про сельчан, о природе, которую очень любил. Правда, к сожалению, практически ничего до наших дней не дошло, хотя мы постоянно дарили ему и ручки, и блокноты, чтобы он свои стихи записывал, – рассказывает женщина.

Первое, чем она серьезно увлеклась, было вязание крючком, что спустя годы сыграло ей на руку: Елена вязала прекрасные уникальные вещи своим деткам. Затем занялась вышивкой крестом, после освоила плетение из газет, техники канзаши, пейп-арт (метод декорирования предметов или создание картин и панно с использованием бумажных салфеток – прим.), научилась мастерить цветы из лент.

– Это не потому, что я такая непостоянная, – смеется женщина. – Просто очень люблю пробовать что-то новое и интересное. Бывает, возьмешься за что-то, делаешь-делаешь и вдруг – ступор, дальше ну никак не идет. Тогда я откладываю начатое в сторону и принимаюсь за что-то другое.

Елена с улыбкой признается, что первое время муж частенько ворчал, что все свое свободное время она посвящает каким-либо хобби, но теперь искренне гордится ее работами и с удовольствием демонстрирует своим друзьям и знакомым. Поддерживают ее во всех начинаниях и сыновья: Иван, который ныне является курсантом военной кафедры Белорусского государственного университета транспорта, и Степан, учится он в 8 классе. А поддержка, как отмечает мастерица, для творческого человека очень важна, причем не только моральная: как ни крути, а любое изделие, кроме фантазии и умелых рук, требует немалых финансовых вложений на расходный материал.

Войдя в дом нашей героини, уже с порога понимаешь: здесь живет мастер на все руки. Радуют глаз всевозможные букеты из цветов, выполненных из лент и бисера, шторы украшают цветы, выполненные в технике канзаши, но, пожалуй, самым впечатляющим для меня стала печка, декорированная в технике пейп-арт салфетками и обычным горохом и представляющая собой необычайно сказочное зрелище.

– Идей и задумок у меня еще великое множество, были бы время и средства. В ближайших планах – изготовить на стене в спальне дерево для фотографий. Я буквально вижу его, но пока не могу определиться, из чего его мастерить, – делится Елена.

Женщина искренне убеждена: нетворческих людей не бывает, есть те, кто не хочет заниматься творчеством. Поэтому с детских лет она прививает своим ученикам любовь к прекрасному и раскрывает в них таланты.

– Я призываю всех – занимайтесь творчеством! Это только на первый взгляд кажется, что это сложно, но в любом деле главное – найти то, что вам действительно интересно, и начать. И все обязательно получится!













Марина ЛУСЕВИЧ

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