ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Всех призываю – занимайтесь творчеством!

11.05.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Всегда получаю огромное удовольствие, когда выпадает возможность познакомиться с талантливыми мастеровитыми людьми, искренне увлеченными своим делом. Вдвойне приятно, когда это безумно обаятельная и открытая женщина, как, например, учитель начальных классов из агрогородка Глазовка Елена Лашковенко.

Всех призываю – занимайтесь творчеством!

Елена признается, что с раннего детства любит заниматься чем-нибудь «этаким», в школе обожала уроки труда. Родители, видя увлеченность дочери, постоянно выписывали ей всевозможные книги, журналы по рукоделию, где она черпала идеи для своих изделий.
– Несмотря на то что у меня умели вышивать и мама, и бабушка, все же тяга к рукоделию мне передалась от отца: он у меня и печки слаживал, и колодцы мастерил людям, и стихи писал, причем весьма неплохие, жизненные, проникновенные: про колхоз, про сельчан, о природе, которую очень любил. Правда, к сожалению, практически ничего до наших дней не дошло, хотя мы постоянно дарили ему и ручки, и блокноты, чтобы он свои стихи записывал, – рассказывает женщина.
Первое, чем она серьезно увлеклась, было вязание крючком, что спустя годы сыграло ей на руку: Елена вязала прекрасные уникальные вещи своим деткам. Затем занялась вышивкой крестом, после освоила плетение из газет, техники канзаши, пейп-арт (метод декорирования предметов или создание картин и панно с использованием бумажных салфеток – прим.), научилась мастерить цветы из лент.
– Это не потому, что я такая непостоянная, – смеется женщина. – Просто очень люблю пробовать что-то новое и интересное. Бывает, возьмешься за что-то, делаешь-делаешь и вдруг – ступор, дальше ну никак не идет. Тогда я откладываю начатое в сторону и принимаюсь за что-то другое.
Елена с улыбкой признается, что первое время муж частенько ворчал, что все свое свободное время она посвящает каким-либо хобби, но теперь искренне гордится ее работами и с удовольствием демонстрирует своим друзьям и знакомым. Поддерживают ее во всех начинаниях и сыновья: Иван, который ныне является курсантом военной кафедры Белорусского государственного университета транспорта, и Степан, учится он в 8 классе. А поддержка, как отмечает мастерица, для творческого человека очень важна, причем не только моральная: как ни крути, а любое изделие, кроме фантазии и умелых рук, требует немалых финансовых вложений на расходный материал.
Войдя в дом нашей героини, уже с порога понимаешь: здесь живет мастер на все руки. Радуют глаз всевозможные букеты из цветов, выполненных из лент и бисера, шторы украшают цветы, выполненные в технике канзаши, но, пожалуй, самым впечатляющим для меня стала печка, декорированная в технике пейп-арт салфетками и обычным горохом и представляющая собой необычайно сказочное зрелище.
– Идей и задумок у меня еще великое множество, были бы время и средства. В ближайших планах – изготовить на стене в спальне дерево для фотографий. Я буквально вижу его, но пока не могу определиться, из чего его мастерить, – делится Елена.
Женщина искренне убеждена: нетворческих людей не бывает, есть те, кто не хочет заниматься творчеством. Поэтому с детских лет она прививает своим ученикам любовь к прекрасному и раскрывает в них таланты.
– Я призываю всех – занимайтесь творчеством! Это только на первый взгляд кажется, что это сложно, но в любом деле главное – найти то, что вам действительно интересно, и начать. И все обязательно получится!

Всех призываю – занимайтесь творчеством!
Всех призываю – занимайтесь творчеством!
Всех призываю – занимайтесь творчеством!
Всех призываю – занимайтесь творчеством!
Всех призываю – занимайтесь творчеством!

Марина ЛУСЕВИЧ
Фото автора

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всегда получаю огромное удовольствие, когда выпадает возможность познакомиться с талантливыми мастеровитыми людьми, искренне увлеченными своим...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Что делать, если мне нравится делать макияж, притом что я мужчина?» Мнение о праве мужчин на мейкап
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • ветровки женские удлиненные в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика