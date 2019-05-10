С каким президентом Литвы будет проще подружиться Лукашенко?

пишет Завтра твоей страны. Недавно президент Литвы Даля Грибаускайте напомнила, что Литва и Беларусь не могут сотрудничать как раз из-за АЭС. Взаимоотношения Минска и Вильнюса в последние годы выстраиваются через призму конфронтации по вопросу законности и безопасности строительства Белорусской АЭС,Завтра твоей страны. Недавно президент Литвы Даля Грибаускайте напомнила, что Литва и Беларусь не могут сотрудничать как раз из-за АЭС.





Изменится ли риторика нового руководства Литвы по отношению к ядерному проекту после президентских выборов, намеченных на 12 мая? И как этот вопрос будет влиять на развитие белорусско-литовских и белорусско-европейских отношений?

Позиция Литвы по БелАЭС почти непоколебима

Из трех наиболее вероятных кандидатов на победу в президентских выборах самая радикальная позиция у Ингриды Шимоните – она настаивает, что Литве стоит приложить усилия, чтобы станция не начала работу.





Еще один кандидат на пост президента Гитанас Науседа АЭС не поддерживает, но не хочет, чтобы этот вопрос мешал развивать отношения с Минском в других областях. Нынешний премьер-министр Литвы и третий лидирующий в президентской гонке кандидат Саулюс Сквернялис предлагал переоборудовать АЭС в газовую электростанцию, а также настаивал на внедрении на ней системы мониторинга.





— Более благоприятная для Беларуси позиция у Саулюса Сквернялиса, но и он считает, что было нарушение международных конвенций, — говорит политолог, директор по исследованиям исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев.





Исходя из настроения кандидатов и принятого литовским парламентом постановления о признании строительства БелАЭС представляющим угрозу для национальной безопасности Литвы, позиция страны-соседки останется критичной, уверен эксперт.





— Видоизменяться позиция Литвы будет не исходя из предпочтений нового президента, поскольку уже есть четкая позиция парламента и консенсус среди основных политических сил — на нее будут влиять дальнейшие решения Конвенции Эспо, — считает эксперт EAST.





Комитет по соблюдению Конвенции Эспо признавал нарушение Беларусью некоторых статей этого документа, но пока не выдвигал радикальных требований.





— Если Совещание Сторон Конвенции Эспо обозначит, что Беларусь сделала конкретный прогресс, то и позиция Литвы будет мягче, но не в большой степени, — прогнозирует Андрей Елисеев.

Лучший из возможных выходов

Из конфронтации Минска и Вильнюса по БелАЭС эксперты не видят легкого выхода.





— Ситуация такая, что какой-либо прогресс в вопросе БелАЭС вряд ли возможен. Позиция Литвы основывается на том, что само строительство АЭС на выбранном месте нелегитимно, поскольку решение о площадке было принято в нарушение процедур Конвенции Эспо. А ожидать, что Беларусь будет перестраивать станцию в другом месте, нереалистично, — объясняет Андрей Елисеев.





Позиция неприятия БелАЭС твердо укоренилась в политических кругах Литвы − они однозначно выступают против того, чтобы Белорусская АЭС функционировала, отмечает политолог Валерий Карбалевич.





— Трудно представить, что именно под давлением Литвы Беларусь и Россия откажутся от запуска станции, потому что это не столько экономический и энергетический, сколько политический проект, — говорит эксперт. — Точно так же сложно предположить, что Литва откажется от идеи остановить работу АЭС возле ее границы.





Вопрос АЭС продолжит определять вектор отношений Минска и Вильнюса.





Валерий Карбалевич видит единственный возможный компромисс в том, что Литва перестанет блокировать соглашения между Беларусью и Евросоюзом.





Андрей Елисеев полагает, что основные политические силы Литвы рассчитывают на продолжение блокировки страной определенных соглашений Беларуси и ЕС. Прежде всего речь идет о базовом соглашении о партнерстве и сотрудничестве.