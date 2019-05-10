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Дочь Доренко заподозрила мачеху в убийстве отца

11.05.2019 09:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дочь российского журналиста Сергея Доренко, который умер вечером 9 мая в центре Москвы, попросила правоохранительные органы выяснить истинные причины смерти ее отца.


Дочь Доренко Екатерина обратилась в полицию с просьбой провести проверку по этому поводу, написав соответствующее заявление. Она утверждает, что нынешняя супруга Доренко Юлия является "заинтересованным лицом" в смерти журналиста.

В этой связи дочь Доренко попросила не кремировать тело отца до проведения экспертизы. "Я считаю, что он умер не естественной смертью, у меня есть определенные факты. А если тело сожгут — концы в воду", — приводит слова Екатерины РБК.

Юлия Доренко пока никак не прокомментировала ситуацию — на телефонные звонки она не отвечает.

По официальной версии, Сергей Доренко умер от разрыва аорты во время поездки на мотоцикле в центре Москвы. Журналисту было 59 лет. 

Юлия — вторая жена Доренко. От первой супруги у него есть трое детей.


 
 
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Дочь российского журналиста Сергея Доренко, который умер вечером 9 мая в центре Москвы, попросила правоохранительные органы выяснить истинные причины смерти ее...
 
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