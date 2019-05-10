Дочь Доренко заподозрила мачеху в убийстве отца





Дочь Доренко Екатерина обратилась в полицию с просьбой провести проверку по этому поводу, написав соответствующее заявление. Она утверждает, что нынешняя супруга Доренко Юлия является "заинтересованным лицом" в смерти журналиста.





В этой связи дочь Доренко попросила не кремировать тело отца до проведения экспертизы. "Я считаю, что он умер не естественной смертью, у меня есть определенные факты. А если тело сожгут — концы в воду", — приводит слова Екатерины РБК.





Юлия Доренко пока никак не прокомментировала ситуацию — на телефонные звонки она не отвечает.





По официальной версии, Сергей Доренко умер от разрыва аорты во время поездки на мотоцикле в центре Москвы. Журналисту было 59 лет.





Юлия — вторая жена Доренко. От первой супруги у него есть трое детей.



