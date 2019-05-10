Почему белорусы отдыхают меньше других и нужно ли это менять

finance.tut.by В теории ситуацию можно поменять — например, ввести новый праздник или иначе переносить существующие. Но вдруг это бесполезная затея, которая не поможет восстановиться после рабочей недели и навредит экономике? Давайте разбираться - подробности в эксклюзивном материале

Действительно ли в Беларуси мало выходных?

К сожалению, да. Если посмотреть на общемировую статистику, наша страна находится почти в самом конце списка из европейских стран. Хуже (или нет?) дела обстоят только в Нидерландах.





Как ни посмотри, их мало.

А нужно ли больше?

Забегая вперед: у дополнительных выходных плюсов все-таки больше, чем минусов. Что касается экономики, то здесь единственное негативное последствие — вероятное понижение зарплат, указывает эксперт Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.





— Дело в том, что многие белорусы получают деньги за каждый день труда. После введения дополнительных выходных отдых компенсироваться не будет и люди потеряют часть дохода. Однако такой результат можно предотвратить на законодательном уровне: у сотрудников, которые работают на постоянной основе, должна быть помесячная оплата.





В некоторых случаях продолжительный отдых способен осложнить работу предприятий. Но в долгосрочной перспективе он может стать преимуществом: люди станут более продуктивны, а работодатели будут заинтересованы в развитии своего бизнеса.





— В Беларуси низкая производительность труда, но увеличивать ее следует не экстенсивным, а интенсивным путем. Возможно, было бы полезно заставить предприятия работать меньше часов, чтобы это мотивировало их инвестировать в инновации. Если же в стране очень низкий средний заработок, то для многих может быть выгоднее не закупать новое оборудование или автоматизировать производство, а использовать большое количество дешевого ручного труда.





Но это не значит, что нужно «полгода отдыхать и полгода работать», предупреждает эксперт.









— Очевидно, что в Беларуси выходных слишком мало в сравнении со всеми остальными странами. Однако увеличивать их количество стоит постепенно. Вот один из сценариев — сначала ввести пару дополнительных дней и равномерно распределить их, затем изменить политику в отношении переносов, через несколько лет ввести еще пару нерабочих дней. Можно делать эту систему более гибкой — например, давать различным регионам возможность самим выбирать дополнительные пять выходных в году. Это может быть эффективно в отношении регионов, где люди исповедуют разные конфессии. Чтобы сократить потери от дополнительных выходных, лучше приурочивать их к отдыху у ведущих торговых партнеров — российскому или европейскому рынку.





Развитие внутреннего туризма — еще один плюс для экономики, который выделяет Лев Львовский.





— Идеально, когда есть несколько коротких, трехдневных выходных. Для Беларуси это особенно актуально — у нас страна довольно маленькая, и это позволяло бы людям уезжать в мини-отпуска, что, в свою очередь, стимулировало бы развитие сферы услуг. К тому же практика показывает, что люди более продуктивны, когда они отдыхают больше. Выходные позволяют им расслабиться и выйти на работу с новыми силами.





С психологической точки зрения увеличение количества выходных не имеет никаких минусов, считает психолог Татьяна Путятина. По ее мнению, белорусы нуждаются в более продолжительных новогодних каникулах.





— Это единственный праздник, который объединяет людей разных возрастов и конфессий. Зима в Беларуси долгая, многие от нее морально и физически устают, и это яркое событие посреди серых будней действительно способно спасти людей от субдепрессивных состояний. Лучшим вариантом было бы уходить на каникулы перед новым годом, чтобы предновогодняя суета не превращалась в стресс. К тому же практика рождественских и новогодних каникул есть практически во всем мире.





Психолог подчеркивает, что нам не обязательно равняться на опыт России и растягивать каникулы на 13 дней. Специалист предлагает остановиться на одной неделе. Также Татьяна обращает внимание на практику переносов.





— У меня к этому всегда были большие вопросы. Вроде бы здорово получить дополнительный выходной, но совсем не радостно этот день отрабатывать в субботу. С биологической точки зрения отдохнуть и выспаться впрок не представляется возможным. Поэтому на следующей неделе, когда будет всего один день для отдыха, вы все равно почувствуете себя несчастным и обделенным. К тому же такая суббота не становится полноценным рабочим днем — обычно люди работают гораздо хуже и приходят просто отсидеться. Это не выгодно ни сотруднику, ни работодателю.





Однако несколько дополнительных выходных не решат проблему выгорания и не позволят отдохнуть на несколько месяцев вперед — в этом плане важно менять отношение к гигиене труда и к восьмичасовому рабочему дню, считает Татьяна.





— Тут более серьезная проблема, которую нужно решать комплексно. Например, некоторые компании в скандинавских странах и Австралии приходят к уменьшению рабочего дня или к практике третьего выходного. Утверждают, что эффективность труда при этом только повышается. Но иногда для того, чтобы отдохнуть и перезагрузиться, достаточно четырех дней — этого времени хватает, чтобы вернуться на работу со свежей головой.

А как с этим в мире? Закономерности и интересности из разных стран

Больше всего праздничных нерабочих дней в Непале — в среднем это 29,5 дня в году. Занятно, что при этом в стране шестидневная рабочая неделя. Следом идут Камбоджа с показателем в 26 дней и Иран с 23,3 дня. Меньше всего нерабочих дней в Уругвае (всего 6 дней), Эритрее (5,7) и Коста-Рике (4,9).





Что касается месяца, то самое нерабочее время — это апрель. Его догоняют декабрь, май и январь. При этом меньше всего выходных в феврале, сентябре и июле.





Логично, что количество нерабочих дней зависит от доминирующей религии. В преимущественно индуистских странах в среднем 23 выходных, буддистских — 15 выходных, мусульманских — 11 выходных, христианских — 10 выходных.





Распределение выходных в году также зависит от религии. Так, в преимущественно христианских странах самые нерабочие месяцы — апрель и декабрь, в преимущественно мусульманских — март, июнь и август.









Среди континентов выделяется Азия — в странах этой части света в среднем по 13 нерабочих дней в год. В странах Европы, Америки, Африки и Океании в среднем по 10−10,5 выходных.





В большинстве стран мира празднуют День независимости, во многих государствах не трудятся в День конституции, в нескольких — отдыхают в День национального флага (например, это Американское Самоа, Аруба, Азербайджан, Кюрасао, Эсватини (бывший Свазиленд).





При этом День труда празднуют более чем в ста странах по всему миру, а Международный женский день отмечают преимущественно в странах бывшего СССР и Африки. По меньшей мере в семнадцати странах есть нерабочий день детей или молодежи.





Во Франции, Бельгии, регионах Канады, США и некоторых других странах не работают 11 ноября, в день окончания Первой мировой войны. В странах бывшего СССР, Франции, Чехии, Словакии, Боснии и Герцеговине есть выходной в день окончания Второй мировой войны — это 8 или 9 мая. Выходит, Франция — единственная страна, где выходные дни — это окончания обеих мировых войн.





Есть страны, где смену года отмечают по местным традиционным календарям (в противовес международному 1 января). Особенно распространено празднование по лунному календарю (Китайский новый год), солнечному (персидский или навруз) и мусульманскому. Так, в Индонезии выходные в четыре дня новых года: международный, китайский, индуистский, мусульманский. В Мьянме в три: международный, мьянмский, каренский (карены — один из народов Мьянмы).





Конечно, помимо привычных праздников, существуют необычные выходные. В Иране есть нерабочий День национализации нефти, в Микронезии — День ООН, в Эсватини (бывшем Свазиленде) — День тростникового танца, в Туркменистане — День нейтралитета. Особенно много необычных выходных в Японии: Дни зелени, гор, совершеннолетия, день уважения старших, День фитнеса.

Окей, какие дни можно было бы сделать выходными в Беларуси?

Эксперты подтвердили наши догадки, что белорусам не помешали бы несколько дополнительных нерабочих дней. Но ведь их нельзя добавить просто так — большинство праздников соотносятся с важной датой в жизни страны. Поэтому мы решили пофантазировать, какие дни можно было бы сделать выходными. Варианты при этом не ранжировали, они идут в произвольном порядке.





Итак, первый кандидат — понедельник, который следует после Пасхи. Любопытно, но в Беларуси мало религиозных праздников в сравнении с другими христианскими странами. Мы считаем, что это самый логичный претендент из всех вариантов, связанных с религией.





Другой номинант — день памяти Евфросинии Полоцкой, или 5 июня. Между прочим, именно его предложил сделать выходным днем депутат Марзалюк во время послания президента. Во многих странах есть нерабочий день, который связан с главным местным святым, и нам кажется, что это наиболее подходящая персона.





Белорусы могли бы отдохнуть в понедельник после вторых выходных сентября, когда в стране проходят "Дожинки". Скажем честно, страна с сильным сельскохозяйственным бэкграундом прямо-таки обязана отмечать праздник урожая. Здорово, если этот день будет привязан к сакральному народному ритуалу — выкапыванию картошки. Тысячи наших соотечественников могли бы заниматься сельхозработами, а в будний день преспокойно отдыхать и восстанавливать силы.





Следующий вариант — Купалье, или 7 июля. В мире есть традиция отмечать день летнего или зимнего солнцестояния. Подобный праздник существует в Скандинавии, странах Балтии, Венгрии, Чехии, Южной Америке. Такой день не связан с государством или религией, но он напоминает нам о народной культуре и местных традициях. К тому же это вполне рабочий аналог карнавала.





Еще один потенциальный выходной — 1 сентября. В мире есть много стран, когда День молодежи становится нерабочим. Логично, если в наших реалиях это будет день школьных линеек. У такого предложения как минимум один практический плюс — родителям не придется отпрашиваться на работе, чтобы отвести ребенка в школу.





Также мы предсказуемо предлагаем заменить 7 ноября. Например, на 5 декабря — день начала работы Первого Всебелорусского съезда. Память о том непростом времени стоит увековечить, и это событие может стать хорошей объединяющей датой.





Годовщина победы в Грюнвальдской битве, или 15 июля, также попала в наш список. Думаем, это событие можно было бы использовать как новый День защитника Отечества.





Завершает набор новая дата для Дня независимости. Его можно было бы перенести на 27 июля (когда приняли декларацию о суверенитете) или 25 августа (фактическая независимость — декларация получила статус конституционного акта). Третье июля при этом убирать не надо — его можно переименовать в День освобождения.





Нет, мы не забыли про День воли. По нашему мнению, этот день вполне годится для того, чтобы пополнить список государственных праздников. Однако у властей к нему неоднозначное отношение, поэтому едва ли это возможно.





Инфографика: Антон Девятов / TUT.BY