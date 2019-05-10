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Без белорусов не пройдет: Матчи чемпионата мира в Словакии будут обслуживать два белорусских арбитра
Источник материала: Партизан
Чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе в словацких Братиславе и Кошице впервые за полтора десятилетия пройдет без участия национальной сборной Беларуси.
Максим Сидоренко. Фото: Советский спорт
Но абсолютно без белорусского присутствия мировой форум не обойдется,
Международная федерация хоккея обнародовала список арбитров, которым доверено обслуживать поединки. В их числе два минчанина: рефери Максим Сидоренко и лайнсмен Дмитрий Голяк.
83-й чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая.
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Без белорусов не пройдет: Матчи чемпионата мира в Словакии будут обслуживать два белорусских арбитра
Чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе в словацких Братиславе и Кошице впервые за полтора десятилетия пройдет без участия национальной сборной Беларуси.
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