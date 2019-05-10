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Без белорусов не пройдет: Матчи чемпионата мира в Словакии будут обслуживать два белорусских арбитра

11.05.2019 08:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе в словацких Братиславе и Кошице впервые за полтора десятилетия пройдет без участия национальной сборной Беларуси.

Максим Сидоренко. Фото: Советский спорт

Но абсолютно без белорусского присутствия мировой форум не обойдется, сообщает пресс-служба ФХБ.

Международная федерация хоккея обнародовала список арбитров, которым доверено обслуживать поединки. В их числе два минчанина: рефери Максим Сидоренко и лайнсмен Дмитрий Голяк.

83-й чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая.

 
 
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Чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе в словацких Братиславе и Кошице впервые за полтора десятилетия пройдет без участия национальной сборной Беларуси.
 
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