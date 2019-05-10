Приписки живут и побеждают: в Гомеле приписали к отчету производство 150 несуществующих станков и получило нехилые прибавки к зарплате

Заместители директора предприятия, которые курировали вопросы экономики и производства, организовали составление ежемесячных липовых отчетов, чтобы была видимость выполнения показателей работы, хотя фактически станки не изготавливались. За фиктивные объемы производства руководители получили надбавки к заработной плате на сумму более Br28 тыс.





Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц предприятия. КГК Гомельской области рассматривает вопрос о привлечении предприятия и его должностных лиц к административной ответственности.





Также в 2018 году Комитетом госконтроля региона выявлены приписки в аграрном секторе, к ответственности (в том числе