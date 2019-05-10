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Приписки живут и побеждают: в Гомеле приписали к отчету производство 150 несуществующих станков и получило нехилые прибавки к зарплате

11.05.2019 08:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитет государственного контроля Гомельской области совместно с УВД облисполкома проверил предприятие по производству станочного оборудования и выявил факт внесения в отчетность за 2018 год заведомо ложных сведений об изготовлении более 150 станков, сообщили БЕЛТА в КГК.

Заместители директора предприятия, которые курировали вопросы экономики и производства, организовали составление ежемесячных липовых отчетов, чтобы была видимость выполнения показателей работы, хотя фактически станки не изготавливались. За фиктивные объемы производства руководители получили надбавки к заработной плате на сумму более Br28 тыс.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц предприятия. КГК Гомельской области рассматривает вопрос о привлечении предприятия и его должностных лиц к административной ответственности.

Также в 2018 году Комитетом госконтроля региона выявлены приписки в аграрном секторе, к ответственности (в том числе

 
 
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Комитет государственного контроля Гомельской области совместно с УВД облисполкома проверил предприятие по производству станочного оборудования и выявил факт...
 
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