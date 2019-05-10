Университет подготовил «уроки счастья» для предотвращения суицидов





The Independent. Об этом сообщает





Профессорами был подготовлен 12-недельный курс после того, как более десяти учащихся покончили с собой в течение последних трех лет.





oxu.az Занятия будет вести профессор психологии Брюс Худ, который объяснит студентам, что такое счастье и как его достичь. Он надеется, что этот курс заинтересует учащихся всех факультетов, пишет





Лекции стартуют в сентябре и будут проходить раз в неделю по одному часу. Студентам предложат на выбор задания, которые им придется выполнять в течение семи дней, а после - делиться результатами.





Практика включает в себя увеличение часов сна, медитацию, выражение благодарности людям, совершение добрых дел.





В январе британские власти заявили, что готовы блокировать доступ к соцсетям в случае, если те не придумают эффективный способ борьбы с потенциально опасным для детей контентом.





Речь идет о материалах, пропагандирующих самоубийство и способных подтолкнуть подростков к причинению вреда самим себе.



