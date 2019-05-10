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Университет подготовил «уроки счастья» для предотвращения суицидов
Источник материала: Партизан
Бристольский университет проведет «уроки счастья», чтобы предотвратить самоубийства среди студентов.
Об этом сообщает
Профессорами был подготовлен 12-недельный курс после того, как более десяти учащихся покончили с собой в течение последних трех лет.
Занятия будет вести профессор психологии Брюс Худ, который объяснит студентам, что такое счастье и как его достичь. Он надеется, что этот курс заинтересует учащихся всех факультетов, пишет
Лекции стартуют в сентябре и будут проходить раз в неделю по одному часу. Студентам предложат на выбор задания, которые им придется выполнять в течение семи дней, а после - делиться результатами.
Практика включает в себя увеличение часов сна, медитацию, выражение благодарности людям, совершение добрых дел.
В январе британские власти заявили, что готовы блокировать доступ к соцсетям в случае, если те не придумают эффективный способ борьбы с потенциально опасным для детей контентом.
Речь идет о материалах, пропагандирующих самоубийство и способных подтолкнуть подростков к причинению вреда самим себе.
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Бристольский университет проведет «уроки счастья», чтобы предотвратить самоубийства среди студентов.
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