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Университет подготовил «уроки счастья» для предотвращения суицидов

11.05.2019 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бристольский университет проведет «уроки счастья», чтобы предотвратить самоубийства среди студентов.


Об этом сообщает The Independent.

Профессорами был подготовлен 12-недельный курс после того, как более десяти учащихся покончили с собой в течение последних трех лет.

Занятия будет вести профессор психологии Брюс Худ, который объяснит студентам, что такое счастье и как его достичь. Он надеется, что этот курс заинтересует учащихся всех факультетов, пишет oxu.az

Лекции стартуют в сентябре и будут проходить раз в неделю по одному часу. Студентам предложат на выбор задания, которые им придется выполнять в течение семи дней, а после - делиться результатами.

Практика включает в себя увеличение часов сна, медитацию, выражение благодарности людям, совершение добрых дел.

В январе британские власти заявили, что готовы блокировать доступ к соцсетям в случае, если те не придумают эффективный способ борьбы с потенциально опасным для детей контентом.

Речь идет о материалах, пропагандирующих самоубийство и способных подтолкнуть подростков к причинению вреда самим себе.


 
 
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Бристольский университет проведет «уроки счастья», чтобы предотвратить самоубийства среди студентов.
 
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