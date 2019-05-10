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Оппозиция выдвинула ультиматум Макрону
Источник материала: Партизан
Глава ультраправой оппозиционной партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает Le Parisien.
Марин Ле Пен, Фото: Julien Mattia / Globallookpress.com
По ее словам, пишет
Лидер «Национального объединения» добавила, что Макрон — первый французский президент, использующий свой имидж для продвижения программы политической партии накануне выборов.
Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая, в ходе которых будет избран 751 депутат.
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Глава ультраправой оппозиционной партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Эммануэлю...
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