Оппозиция выдвинула ультиматум Макрону

Марин Ле Пен, Фото: Julien Mattia / Globallookpress.com

По ее словам, пишетпредстоящие выборы в Европарламент превратились для страны в референдум доверия французскому лидеру, поэтому в случае проигрыша Макрон должен будет уйти со своего поста. Ле Пен обвинила главу государства в том, что он «оставляет в стороне миллионы французов, к которым больше не обращается, которых не принимает в расчет и с которыми даже — что хуже всего — борется».