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Оппозиция выдвинула ультиматум Макрону

11.05.2019 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава ультраправой оппозиционной партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает Le Parisien.

Марин Ле Пен, Фото: Julien Mattia / Globallookpress.com

По ее словам, пишет lenta.ru, предстоящие выборы в Европарламент превратились для страны в референдум доверия французскому лидеру, поэтому в случае проигрыша Макрон должен будет уйти со своего поста. Ле Пен обвинила главу государства в том, что он «оставляет в стороне миллионы французов, к которым больше не обращается, которых не принимает в расчет и с которыми даже — что хуже всего — борется».

Лидер «Национального объединения» добавила, что Макрон — первый французский президент, использующий свой имидж для продвижения программы политической партии накануне выборов.

Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая, в ходе которых будет избран 751 депутат.


 
 
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Глава ультраправой оппозиционной партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Эммануэлю...
 
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