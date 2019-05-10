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Биткоин вырвался на новый уровень: ажиотаж среди инвесторов

11.05.2019 08:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Курс биткоина на 11 мая 2019 года, субботу, впервые с ноября 2018 года поднялся выше уровня 6 тысяч долларов

Капитализация криптовалютного рынка выросла до уровня 192,215 млрд долларов. Капитализация биткоина превысила отметку 100 миллиардов и составляет 111,237 млрд долларов, пишет politeka.net

Крипторынок бурно растет на фоне хороших новостей. Стало известно, что социальная сеть Facebook частично отменила ограничения на рекламу виртуальных активов, которые были введены в январе прошлого года. Криптовалютная биржа Binance, которая недавно пострадала от взлома хакерами, обещает возместить убытки своим клиентам – 41 миллион долларов.

Курс криптовалют стремится вверх вслед за биткоином. Ethereum за сутки подорожал на 2,47%, до 174,1 долларов, капитализация 18,5 млрд долларов. У эфириума был дополнительный стимул для роста — новость о том, что состоялся запуск тестовой сети для Ethereum 2.0 и готовится большое обновление сети, которое призвано повысить ее безопасность и пропускную способность.

Как сообщалось ранее, криптоэксперт и основатель компании Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано заявил, что биткоин – это спящий гигант, который в любой момент может проснуться и превзойти показатели мировых транзакционных лидеров. Помплиано, который всегда был ярым сторонником криптовалюты, отметил преимущества развития биткоина как платежной системы, способной в ближайшее время превзойти показатели таких лидеров транзакционных платежных операций, как Visa и Mastercard.

Как продемонстрировали результаты исследования фирмы Diar, майнеры биткоина получили в 2018 году 5,8 млрд долларов дохода. Если сравнить с ведущими традиционными компаниями, сеть биткоина по доходам удерживает прочное место в центре списка, несмотря на то, что технология еще только развивается.


Как считает Помплиано, сейчас все рассматривают биткоин преимущественно как цифровую валюту, но мало внимания уделяют сети, предназначенной для расчетов. Хотя блокчейн-сеть BTC становится одним из «самых уникальных событий в истории финансов».


 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Курс биткоина на 11 мая 2019 года, субботу, впервые с ноября 2018 года поднялся выше уровня 6 тысяч долларов
 
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