«Бессмертный полк» в Беларуси терпит поражение

пишет Наше мнение. В других белорусских городах марш не состоялся, а его потенциальные участники влились в колонны официального аналога – «Беларусь помнит». Ранее Александр Лукашенко высказался против проведения «Бессмертного полка» в Беларуси: «Почему мы должны бросить свое “Беларусь помнит” и схватиться за “Бессмертный полк”?» 9 мая в Минске несколько сотен человек приняли участие в акции «Бессмертный полк»,Наше мнение. В других белорусских городах марш не состоялся, а его потенциальные участники влились в колонны официального аналога – «Беларусь помнит». Ранеевысказался против проведения «Бессмертного полка» в Беларуси:





Комментарий





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что в Кремле будут внимательно следить за информацией о сложностях, с которыми организаторы «Бессмертного полка» столкнутся в Беларуси и в Казахстане. Акция сталкивается с проблемами и во многих других постсоветских странах. Например, в Таджикистане акцию не разрешали проводить под предлогом норм ислама, запрещающих носить по улицам портреты умерщих. Заявление Пескова подтверждает тезис, что «Бессмертный полк» – это не столько акция памяти ветеранов, сколько символическое проявление лояльности кремлевскому историческому нарративу. И в Москве такой демонстрации принятия мягкой силы России ждут в первую очередь от союзников по ЕАЭС.









«Бессмертный полк» – главная уличная акция пророссийских организаций и активистов в Беларуси (и единственная, которая является сколько-нибудь массовой и заметной). Ее можно использовать как индикатор успешности организаций, входящих в Координационный совет руководителей общественных объединений российских соотечественников (КСОСР) при Посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь. До начала работы российского посла Михаила Бабича КСОСР подвергался критике из Москвы за пассивность: например, EADaily сето вала на «абсолютное бездействие российского посольства в Белоруссии, отсутствие в республике пророссийского лобби». А впоследствии именно координацию деятельность КСОСР анонимные пророссийские Telegram-каналы (такие как «Незыгарь» и «Бульба престолов») ставили в заслугу Михаилу Бабичу.





Между тем, «Бессмертный полк» в 2019 году не продемонстрировал никаких успехов, скорее напротив. По оценкам СМИ, на пике в акции участвовало от 500 до 1000 человек, а в условленное время начала собралось всего пару сотен. Это примерно в два раза меньше, чем было в прошлом году. Шествия, как такового, и не было, так как от точки сбора – Дома-музея I-ого съезда РСДРП – до Площади Победы лишь несколько сотен метров. На проспекте Независимости колонна уперлась в участников акции «Беларусь помнит» и растворилась в ней.





В других городах Беларуси акции «Бессмертный полк» не состоялись вовсе. Так, в Витебске организаторам отказали с формулировкой «не представляется возможным», а активисты влились в ряды участников акции «Беларусь помнит». Не было колонны «полка» и на многолюдном митинге в Бресте , хотя год назад такая колонна была и насчитывала около 9000 человек.





В течение последнего полугода «Бессмертынй полк» дважды получил отказ в регистрации как отдельное общественное объединение: в ноябре 2018 и январе 2019 года. В марте 2019 года проиграл по этому вопросу в Минском городском суде главному управлению юстиции Мингорисполкома.





Таким образом, за девять месяцев работы Михаила Бабича в Беларуси «Бессмертный полк» – визитная карточка КСОСР – не только не получил никакого видимого развития, но и деградировал. Уменьшилось количество участников в акциях, не удалось получить регистрацию. Организаторы упоминали, что некоторые варианты маршрутов (от площади Якуба Коласа или от здания Минобороны) просто не потянули бы финансово. По новым правилам проведения массовых мероприятий, это могло стоить до BYN 6400, которых у организаторов «Бессмертного полка», по их словам, не нашлось.









В итоге власти Беларуси практически добились того, чего хотели: 9 мая на улицах белорусских городов демонстрация российской мягкой силы уступило место контролируемым официальным акциям. Если при Михаиле Бабиче российское посольство и пыталось усилить «Бессмертный полк» в Беларуси, то потерпело поражение.



