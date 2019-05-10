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Зеленский — Порошенко: Вы мне напоминаете туриста в отеле. Сдайте ключ, расплатитесь за мини-бар

11.05.2019 07:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новоизбранный глава Украины Владимир Зеленский требует от депутатов на ближайшем заседании назначить дату инаугурации на 19 мая.



Ведь за это время, подчеркнул Зеленский, Порошенко «совершает необратимое», пишет НН.

«Он (Петр Порошенко) проводит активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, назначает судей Верховного суда, среди которых юристы «Рошен», судьи Майдана … Дает звание «Героя Украины» председателя Службы безопасности Украины господину Грицаку».

Зеленский отмечает, что бессмысленно что-то доказывать человеку, который говорит: «я готов подставить плечо», а сам держит две фиги в кармане.

«Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали, и нормальный воспитанный человек ждет трансфер в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не успокоится. Влечет полотенца, тапки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу, сдайте ключ, расплатитесь за мини-бар, и вперед. Вам еще таможню и паспортный контроль проходить», — отметил Зеленский.


 
 
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Новоизбранный глава Украины Владимир Зеленский требует от депутатов на ближайшем заседании назначить дату инаугурации на 19 мая.
 
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