Зеленский — Порошенко: Вы мне напоминаете туриста в отеле. Сдайте ключ, расплатитесь за мини-бар









, пишет НН. Ведь за это время, подчеркнул Зеленский, Порошенко «совершает необратимое»НН.





«Он (Петр Порошенко) проводит активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, назначает судей Верховного суда, среди которых юристы «Рошен», судьи Майдана … Дает звание «Героя Украины» председателя Службы безопасности Украины господину Грицаку».





Зеленский отмечает, что бессмысленно что-то доказывать человеку, который говорит: «я готов подставить плечо», а сам держит две фиги в кармане.





«Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали, и нормальный воспитанный человек ждет трансфер в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не успокоится. Влечет полотенца, тапки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу, сдайте ключ, расплатитесь за мини-бар, и вперед. Вам еще таможню и паспортный контроль проходить», — отметил Зеленский.



