|
Голосуем! Удар Виктории Азаренко может быть признан лучшим по итогам апреля 2019 г.
Источник материала: Партизан
Вместе с Азаренко за номинацию «Лучший удар месяца» в апреле борются бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс, полячка Ига Свёнтек, немецкие спортсменки Анжелика Кербер и Андреа Петкович. Их удары можно оценить на
В январе 2019 года лучшим признали удар Се Шувэй во время турнира в Окленде, в марте — удар Кирстен Флипкенс на турнире в Индиан-Уэллсе.
На звание лучшего игрока апреля претендуют чешская теннисистка Петра Квитова, Мэдисон Кис из США и Петра Мартич из Хорватии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проголосовать за белоруску можно на сайте WTA, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)