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Голосуем! Удар Виктории Азаренко может быть признан лучшим по итогам апреля 2019 г.

11.05.2019 07:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проголосовать за белоруску можно на сайте WTA, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».



Вместе с Азаренко за номинацию «Лучший удар месяца» в апреле борются бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс, полячка Ига Свёнтек, немецкие спортсменки Анжелика Кербер и Андреа Петкович. Их удары можно оценить на YouТube-канале WTA.

В январе 2019 года лучшим признали удар Се Шувэй во время турнира в Окленде, в марте — удар Кирстен Флипкенс на турнире в Индиан-Уэллсе.

На звание лучшего игрока апреля претендуют чешская теннисистка Петра Квитова, Мэдисон Кис из США и Петра Мартич из Хорватии.

 
Теги: Минск
 
 
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Проголосовать за белоруску можно на сайте WTA, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
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