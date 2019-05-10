Голосуем! Удар Виктории Азаренко может быть признан лучшим по итогам апреля 2019 г.









YouТube-канале WTA. Вместе с Азаренко за номинацию «Лучший удар месяца» в апреле борются бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс, полячка Ига Свёнтек, немецкие спортсменки Анжелика Кербер и Андреа Петкович. Их удары можно оценить на





В январе 2019 года лучшим признали удар Се Шувэй во время турнира в Окленде, в марте — удар Кирстен Флипкенс на турнире в Индиан-Уэллсе.





На звание лучшего игрока апреля претендуют чешская теннисистка Петра Квитова, Мэдисон Кис из США и Петра Мартич из Хорватии.