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Дальше пути нет? "Железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе"

11.05.2019 07:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией

Фото: РИА Новости
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе. Об этом он рассказал в интервью Liga.net.

По его словам, в настоящее время наблюдается спад количества поездок из Украины в Россию — поезда почти не пользуются спросом, а заполняемость вагонов постоянно уменьшается. «В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ», — отметил Омелян, добавив, что не имеет смысла «возить воздух».

Однако полного прекращения железнодорожного сообщения с Россией пока ожидать не стоит, заявил министр.

Ранее Омелян сообщал о том, что через несколько лет поезда из Киева и Львова в Москву будут отменены, поскольку востребованность это маршрута уменьшается. Украинцы, по его мнению, все лучше понимают, что в ЕС можно зарабатывать больше, чем в России, и в более комфортных условиях. В августе 2018 года политик предлагал совсем отменить железнодорожное сообщение с Россией, чтобы «обезопасить украинцев, которые на собственный риск все еще ездят в Россию, где они могут быть похищенными или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов».


 
 
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На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией
 
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