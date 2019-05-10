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От $7 900: 5 самых дешевых новых внедорожников

11.05.2019 07:52 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

От 900: 5 самых дешевых новых внедорожников
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Что такое внедорожник и чем он отличается от паркетника?

Прежде всего определимся с терминами.

Владельцы паркетников (политкорректно – кроссоверов) не всегда скажут правду об этом. Но водители настоящих джипов знают, что настоящий внедорожник имеет:

 
 
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Myfin.by решил посмотреть, за сколько в белорусских салонах можно приобрести самый дешевый внедорожник и что это будет за автомобиль.
 
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