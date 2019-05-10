Источник материала: Кировец





Акция «Не оставляйте детей одних! пройдет на Кировщине с 11 мая по 1 июня. Об этом сообщил старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Александр Журавский.

Детство — самая яркая, радужная и беззаботная пора жизни. Подрастая, дети адаптируются в окружающем мире, день за днем познавая что-то новое. Как в быту, так и на улице, их, наряду с интересными открытиями, подстерегают многочисленные опасности. Особенно это касается весенне-летнего периода, когда большую часть времени дети предоставлены сами себе.

Вовремя обучить ребят основам безопасности жизнедеятельности, правилам поведения в чрезвычайных ситуациях – значит сделать их детство безопасным. С этой целью стало уже традицией для работников РОЧС проводить профилактическую акцию «Не оставляйте детей одних!», приуроченную к Международному Дню защиты детей. В этом году акция стартует 11 мая и проводится по 1 июня в местах с массовым пребыванием людей, в учреждениях образования, а также будут посещаться многодетные и приемные семьи.

Целью акции является привлечение внимания общественности к проблеме детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах, снижение количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечение их общей безопасности (дома, на улице, отдыхе, водоеме и др.), детского травматизма.