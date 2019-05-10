ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акция «Не оставляйте детей одних! пройдет на Кировщине с 11 мая по 1 июня

11.05.2019 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Акция «Не оставляйте детей одних! пройдет на Кировщине с 11 мая по 1 июня

Акция «Не оставляйте детей одних! пройдет на Кировщине с 11 мая по 1 июня. Об этом сообщил старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Александр Журавский.

Детство — самая яркая, радужная и беззаботная пора жизни. Подрастая, дети адаптируются в окружающем мире, день за днем познавая что-то новое. Как в быту, так и на улице, их, наряду с интересными открытиями, подстерегают многочисленные опасности. Особенно это касается весенне-летнего периода, когда большую часть времени дети предоставлены сами себе.
Вовремя обучить ребят основам безопасности жизнедеятельности, правилам поведения в чрезвычайных ситуациях – значит сделать их детство безопасным. С этой целью стало уже традицией для работников РОЧС проводить профилактическую акцию «Не оставляйте детей одних!», приуроченную к Международному Дню защиты детей. В этом году акция стартует 11 мая и проводится по 1 июня в местах с массовым пребыванием людей, в учреждениях образования, а также будут посещаться многодетные и приемные семьи.
Целью акции является привлечение внимания общественности к проблеме детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах, снижение количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечение их общей безопасности (дома, на улице, отдыхе, водоеме и др.), детского травматизма.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акция «Не оставляйте детей одних! пройдет на Кировщине с 11 мая по 1 июня. Об этом сообщил старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Александр Журавский....
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Ивацевичами Ford влетел в автомобиль дорожников: водитель легковушки погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика