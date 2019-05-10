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Солисты NaviBand прочтут белорусам неизвестный текст Андруся Горвата на «Агульнай дыктоўцы»
11.05.2019 10:46 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусы 1 июня смогут проверить знания родного языка и написать «Агульную дыктоўку» по новому тексту современного белорусского писателя Андруся Горвата.
В качестве чтецов выступят солисты группы NaviBand. Проект в поддержку белорусского языка проводит компания «Лидское пиво», приурочив его к 400-летию выхода «Грамматики» Мелетия Смотрицкого.
В этом году специально для «Агульнай дыктоўкі» текст подготовил Андрусь Горват. Книги писателя являются бестселлерами современной белорусской литературы, а пьеса по книге «Радзіва Прудок» уже второй год с аншлагом проходит на камерной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы. Кстати, актеры театра, которому Андрусь Горват отводит в своем творчестве важное место, также поддержали акцию и даже сняли небольшой ролик с приглашением принять участие в диктанте.
Автор текста и организаторы акции поставили перед собой цель не только дать возможность участникам проверить свои знания, но и показать красоту, самобытность и многообразие белорусского языка.
В роли «учителей» на «Агульнай дыктоўцы» выступят солисты группы NaviBand. Выбор чтецов неслучаен: музыкальный бэнд первым в истории Евровидения исполнил композицию на белорусском языке, а сейчас продолжает использовать его в своем творчестве и общении с поклонниками.
Написать диктант можно в Национальной библиотеке или дома. Необходимо лишь заранее зарегистрироваться на
«С каждым годом «Агульная дыктоўка» набирает всё больший масштаб. Сотни человек уже зарегистрировались, и в Национальной библиотеке осталось лишь около 20 мест для тех, кто хочет написать диктант в присутствии автора, – отметили в компании «Лидское пиво». – Надеемся, что наш проект не только позволит участникам проверить свои знания, но и внесет вклад в популяризацию белорусского языка в повседневной жизни».
Проверят работы профессиональные филологи. Результаты диктанта будут высланы каждому индивидуально вместе с электронным сертификатом об участии. Для желающих проверить себя самостоятельно оригинал текста опубликуют на странице проекта в течение нескольких дней после диктанта. Отличники диктовки получат памятные призы от организаторов.
Проект «Агульная дыктоўка» в 2019 году проводится компанией «Лидское пиво» при поддержке канала «Культура» Белорусского радио.
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Белорусы 1 июня смогут проверить знания родного языка и написать «Агульную дыктоўку» по новому тексту современного белорусского писателя Андруся Горвата.
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