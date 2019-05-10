В Быхове 12 призывникам торжественно вручили повестки в армию

Источник материала: Маяк Преднепровья

В Быхове повестки в армию торжественно вручили 12 призывникам.























Эти юноши с 15 по 31 мая пополнят ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь . И в основном все они будут служить в различных воинских частях Борисовского гарнизона.

А торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника, традиционно проходило у памятника воинам-интернационалистам. Здесь заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов, военный комиссар Сергей Шруб, председатель районного совета ветеранов Михаил Козлов, председатель районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Михаил Корзо, протоиерей Николай вместе с новобранцами возложили цветы погибшим землякам и почтили их память минутой молчания.

— Призыв на службу в армию — значимое событие для каждого молодого человека. Государство уделяет особое внимание укреплению своих Вооруженных Сил, повышению значимости и престижа воинской службы, созданию достойных условий для военнослужащих. По сути, на наших глазах создается армия нового типа. И насколько сильной, боеспособной она будет, во многом зависит и от вас. К тому же это конституционный долг каждого молодого гражданина. Поэтому желаю вам с честью и достоинством нести почетную миссию солдата и выполнять свой воинский долг, обеспечивать качественное решение любых боевых задач, стоящих перед Вооруженными Силами Республики Беларусь , — подчеркнул, обращаясь к завтрашним защитникам Отечества, Виктор Агнетов.

Напутствовал молодых парней и Михаил Козлов, пожелав призывникам быть достойными продолжателями славных боевых традиций своих дедов и отцов, вспомнив, как он сам полвека назад уходил в армию. Тогда его провожали на ратную службу только родители, поскольку бабушка и дедушка погибли в огненном аду Великой Отечественной войны. Вот почему надо надежно охранять спокойную жизнь своих сограждан, мирное небо над нашей синеокой Родиной.

Военный комиссар района подполковник Сергей Шруб говорил ребятам о том, как важно в нынешнее неспокойное время профессионально овладеть боевым оружием, освоить сложную военную технику, до конца оставаясь патриотами своего Отечества. Затем он вручил ребятам повестки, а Михаил Козлов — соответствующие наказы.

В завершение мероприятия Благочинный Быховского округа протоиерей Николай благословил призывников на успешную военную службу, окропив каждого святой водой.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.