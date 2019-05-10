Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Утром в субботу белорусский рубль подешевел к евро и российскому рублю, но немного укрепился к доллару. Биткойн +495.15.

Курс доллара упал на 0,0030 рубля до 2,0981 BYN/USD. Это минимальное значение за последние 17 дней.

Курс евро подрос всего на 0,0003 рубля до 2,3590 BYN/EUR.

Курс российского рубля вырос на 0,0060 рубля до 3,2300 BYN/100 RUB. Российскому рублю удалось покинуть минимум почти за четыре месяца, на котором он оказался по итогам вчерашних торгов.

Bitcoin − 6808.72$ (+495.15);

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Monero − 70.77$ (+3.23).



