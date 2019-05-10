Олимпиадные надежды Дзержинщины

Источник материала: Новости Дзержинска

11 и 18 мая 2019 года состоятся районные диагностические олимпиады «Олимпиадные надежды» для учащихся ІV-ІХ классов.

Успех в олимпиадном движении возможен только благодаря долгому целенаправленному труду, тесному взаимодействию учащихся, педагогов и родителей. И, безусловно, постоянному участию в районных диагностических олимпиадах «Олимпиадные надежды».

11 и 18 мая 2019 года состоятся районные диагностические олимпиады «Олимпиадные надежды» для учащихся ІV-ІХ классов.

11 мая юные олимпийцы на базе гимназии г.Дзержинска будут состязаться в знании истории, русского языка и литературы, химии, информатики, физики, на базе средней школы № 4 г.Дзержинска –английского, немецкого, французского языков. В этот день же пройдет олимпиада по математике среди учащихся ІV классов.

18 мая гимназия № 1 г.Дзержинска встретит олимпиаду по математике (для V-VІІ классов), биологии, обществоведению, географии, белорусскому языку и литературе.



