Обновлена районная Доска почёта. Газета справила 100-летний юбилей.

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

3 мая в Городокском ГДК прошло торжественное мероприятие, посвящённое обновлению районной Доски почёта. В его рамках поздравления принимали не только лучшие труженики предприятий и учреждений города и района, но и действующий коллектив, ветераны учреждения «Редакция районной газеты «Гарадоцкі веснік» и программы радиовещания», которое в этом году отметило 100-летний юбилей со дня своего основания.

В число лучших тружеников района традиционно вошли работники сельскохозяйственных предприятий региона, в чьих руках находится продовольственная безопасность городокчан. Это животновод 5-го разряда УП «Северный» Валентина Амосова, которая обслуживает 69 голов молодняка КРС. Среднесуточный его привес составляет 825 г. На протяжении многих лет добивается высоких производственных показателей оператор птицефабрик и механизированных ферм ОАО «Птицефабрика Городок» Светлана Селицкая. В прошлом году именно она заняла первое место в районных соревнованиях среди операторов птицефабрик, получивших наивысшую продуктивность от курицы-несушки и обеспечивших её рост к уровню предыдущего года. Зал рукоплескал также трактористу-машинисту филиала «Вировлянский» Алексею Чибисову, трудолюбивому и скромному труженику, который неоднократно завоёвывал пальму первенства в уборочных кампаниях.

На районную Доску почёта занесена продавец 6-го разряда магазина «Ганна» № 11 г. Городка Светлана Курмель, которая вносит значительный вклад в формирование товарооборота магазина. Отмечен также мастер основного производства ЦУАСП Владимир Козлов, под руководством которого в деятельность предприятия внедряются новые формы и методы работы. За многолетний добросовестный труд в системе жилищно-коммунального хозяйства награждён тракторист транспортного участка ГПКиТС Владимир Кухарев. В число лучших по итогам работы в 2018 г. вошёл вальщик леса Руднянского лесничества Леонид Любавский, заготовивший за указанный период 3055 м3 древесины, и электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей Городокского района электрических сетей Константин Шестёнок, трудящийся в отрасли 28 лет. Звучали поздравления и слова благодарности в адрес начальника участка «Городок» филиала «Автобусный парк № 1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» Леонида Сивицкого, водителя автомобиля 4-го разряда Городокского района газоснабжения филиала «Витебское производственное управление» производственного республиканского унитарного предприятия «Витебскоблгаз» Андрея Щемелёва. За высокие творческие достижения и вклад в развитие театрального жанра в регионе награждён учитель Детской школы искусств г. Городка Александр Безгинов. На Доску почёта занесена учитель белорусского языка и литературы СШ № 1 г. Городка Ирина Салевич, которая ведёт целенаправленную работу со способными учениками. На торжественном мероприятии отмечен также заведующий отделением анестезиологии и реанимации Городокской ЦРБ Андрей Жаголкин, который постоянно внедряет новые методы в обследование и лечение больных. Награждены заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов ТЦСОН Городокского района Наталья Карнилович и начальник мобилизационной группы военного комиссариата Александр Ляховский. В числе лучших отмечена начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома Светлана Мозжарова, ведущая активную работу по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Дружные аплодисменты зала и слова признательности — это лишь малая доля той благодарности, которую ежедневным трудом заслуживают эти Люди с большой буквы. Творческие коллективы предприятий и учреждений города подготовили для собравшихся танцевальные, вокальные, театральные номера.

В фойе Дома культуры были представлены экспозиции краеведческого музея и центральной районной библиотеки, посвящённые трудовым подвигам наших дедов и прадедов, быту советских времён и одному из самых любимых и уважаемых нашими предками празднику — Первомаю.

Особый интерес гостей мероприятия вызвали выставки, специально подготовленные к этому дню учреждениями культуры города и коллективом редакции районной газеты. И взрослые, и дети внимательно рассматривали старые подшивки газет, на пожелтевших страницах которых нашли отражение все наиболее важные события тех времён, героями публикаций здесь становились самые лучшие, самые передовые труженики, люди, служившие достойным примером для сотен и тысяч земляков. Некоторые находили в выпусках прошлых лет фотографии своих родных и знакомых. Привлекла внимание городокчан и ретро-выставка техники, которая в разные годы использовалась для набора и печати газетных полос, изготовления фото- и видеоматериалов, записи аудиофайлов и т. д. Наблюдая по экспонатам эволюцию сложного и кропотливого процесса, когда мысли, рождённые в сознании журналиста, переносятся на бумагу и, доходя до читателя, находят отклик в его душе, восхищаешься тем, в каких условиях работали наши предшественники и создавали при этом качественный информационный продукт. Также радует то, что на вооружении в современных редакциях и типографиях состоит техника, которая позволяет оперативно выполнять поставленные перед ними задачи.





В связи с вековым юбилеем Почётную грамоту Витебского областного Совета депутатов редакции районной газеты вручил его председатель Владимир Терентьев, который является нашим давним постоянным читателем. Глава депутатского корпуса области отметил, что качество издания и работы коллектива учреждения возрастает от года к году, подчеркнул, что «районка» держит руку на пульсе времени и освещает все самые значимые и актуальные события, происходящие на Городокщине.

- Для органов местного управления и самоуправления важно и ценно пристальное внимание средств массовой информации к положению дел на селе, — подчеркнул председатель Городокского районного исполнительного комитета Пётр Коробач. — Районная газета — тот главный источник, из которого можно узнать местные новости, по публикациям на её страницах во многом судят о людях, трудовых коллективах, о районе в целом. Мы можем увидеть в ней себя, нашу жизнь, достижения и недостатки, приобретения и потери. Здесь мы можем выразить своё мнение.

Любовь ШЛЕЙКО.