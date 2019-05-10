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Поможем Алисие выздороветь

11.05.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В центре онкологии имени Александрова 4-х летней Алисие был поставлен диагноз: ретинобластома OD (рак глаза).  Ряд курсов химии в нашей стране не помог. Девочку ждут на обмледование и лечение в Швейцарской клинике (Hopital ophtalmique Jules-Gonin в г.Лазанна).

3 мая семье прислали счет на лечение Алисии стоимостью 60000 франков (ориентировочно 60000 тысяч долларов). Клиника пошла семье на встречу и разрешила внести депозит в размере 20000 франков, но депозит необходимо внести до 20 мая, так как на 21 мая уже назначено обследование и Алисию ждут в клинике. Оставшуюся сумму родителям нужно будет внести во время лечения.

– Не отступать. Бороться до последнего за жизнь и за глазик нашей малышки… вот что мы будем делать. Прошу Вас, помогите спасти нашу девочку, – обращаются ко всем родители Алисии. 

Поможем Алисие выздороветь

Как помочь Алисии

«Центр помощи «Вера» просит всех неравнодушных людей откликнуться и поддержать Алисию, оказав помощь в сборе средств на обследование и лечение девочки. Вы можете помочь Алисии, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Баранова Алисия:

1.       Банковский благотворительный счет.

Филиал №400-Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY21400. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

2.       Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

В открывшейся платежной форме вам будет предложено дважды заполнить Ф.И.О.: в одной строке вы указываете вашу фамилию (по желанию), во второй строке вы указываете фамилию ребенка. Вводите сумму пожертвования и подтверждаете данный платеж.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

3.       SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Имя ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Алисия ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Алисия 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

 
Теги: Гродно
 
 
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В центре онкологии имени Александрова 4-х летней Алисие был поставлен диагноз: ретинобластома OD (рак глаза).  Ряд курсов химии в нашей стране не помог. Девочку...
 
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