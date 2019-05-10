Работа за копейки, жизнь в глуши. Участники «Дома-2», не добившиеся успеха

Сложно поверить, но скандально известное шоу «Дом-2» выходит на наших экранах уже ровно 15 лет. Первый выпуск показали 11 мая 2004 года. Естественно, даже самые верные фанаты проекта вряд ли вспомнят всех его участников. Обычно на ум приходят имена и фамилии людей, которые сумели построить неплохую карьеру за периметром. Их действительно немало, но еще больше тех, кто не смог реализовать себя после телестройки. Кто из выходцев «Дома-2» успел побывать в тюрьме, кто стал обычным продавцом, а кто занимается только тем, что ругает некогда прославившее его телешоу, рассказывает "АиФ".

Сергей Сичкар

Впервые на проекте Сергей появился в 2013 году. На «Доме-2» ему непросто удалось найти свою любовь в лице Александры Скородумовой, но и заполучить звание «Человек года». После этого Сичкар покинул телестройку вместе со спутницей, но построить счастливую семейную жизнь за периметром у влюбленных не получилось, они расстались. Видимо, желая быстрее забыть бывшую, молодой человек снова пришел в практически родные стены «Дома-2». Но долго там не продержался и вернулся к обычной жизни, где его ждали настоящие приключения, увы, не любовного характера. Сичкара посадили в тюрьму за продажу угнанных автомобилей на черном рынке. Сам парень утверждал, что в криминальную историю был втянут другом, и якобы даже не подозревал, что занимается нелегальным бизнесом. Данный факт не повлиял на приговор суда, молодой человек получил три года тюрьмы. Все это время единственным человеком с проекта, который поддерживал Сергея, была именно Александра Скородумова. Экс-возлюбленные и сегодня находятся в теплых, дружеских отношениях.

Несмотря на криминальное прошлое, в 2018 году Сичкар снова оказался на «Доме-2», вот только эффектным это возвращение вряд ли можно назвать. На телестройке он продержался всего 6 дней, поскольку не вписался в ее значительно изменившиеся реалии. «Я шёл на проект за любовью, искренними отношениями и хорошей девушкой... Но оглядевшись, там же на них пробы негде ставить, даже комментировать не буду... Безделье тоже очень угнетает, мне искренне не хватает моей работы...», — писал в Instagram молодой человек. После шоу Сичкар сконцентрировался на развитии своего бизнеса, в родной Белоруссии он открыл караоке-диско-клуб.

Май Абрикосов

Май, а точнее Роман Тертишный, именно так на самом деле зовут Абрикосова, был одним из первых и ярких участников «Дома-2». Казалось, что за периметром именно его, а не блондинку Ольгу Бузову ждет огромный успех, но никакого прорыва в карьере молодого человека не случилось. В реальной жизни его ждали эпизодические роли в кино и мистическое ток-шоу «Тайны», которое он вел недолгое время. Вот, пожалуй, и все. В итоге звезда реалити переехал в глухую деревню, в частный дом, доставшийся ему от бабушки и стал вести довольно закрытый образ жизни. Некоторые СМИ даже называли его «отшельником», однако Абрикосов сам себя таким не считает и с удовольствием вернулся бы на телевидение: «Я не держу обид на ТНТ. Знаете, я не гордый, признаюсь честно, если бы мне позвонили завтра с предложением создавать свои проекты на этом канале, то я бы с удовольствием согласился», — откровенничал Май со своими 18 тысячами подписчиков в Instagram. Но судя по тому, что в его ленте с завидной регулярностью появляются фото икон, огорода и красивых пейзажей вместо звездных тусовок и съемок, к его признаниям руководители канала пока остались равнодушны.

Кстати, несмотря на то, что участие в «Доме-2» Абрикосов часто называет «ошибкой молодости», телестройку, а точнее ее полную деградацию, он любит обсуждать в соцсетях как ничто другое. Молодой человек уверен, что реалити-шоу нуждается в настоящей перезагрузке, на которую не способна работающая там сейчас команда: «Как только слышу слово “перемены”, так понимаю, что на самом деле рейтинг скатился вниз, интерес зрительский угас, все тухло и безысходно». Хотя продюсеры шоу вряд ли солидарны с ним в данном вопросе.

Чем сегодня зарабатывает на жизнь экс-участник «Дома-2» — неясно. Якобы пишет сценарии и разрабатывает концепции новых проектов: «Помогаю молодым интернет- и телепроектам стартовать. Ко мне обращаются за консультацией, и я подсказываю. Ни разу ещё не отвернулся от деловой просьбы». Вот только на квартиру в столице денег от подобной «помощи» ему пока явно не хватает.

Венцеслав Венгржановский

В 2009 году все участники «Дома-2» вздрогнули, ведь в их полку появился настоящий фрик, бунтарь и просто очень странный человек с еще более странным именем Венцеслав Венгржановский. Как выяснилось позже, имя и фамилия были специально придуманы для шоу, а на самом деле парня зовут Ярослав Шурупов.

Несмотря на строптивый характер, чудаковатость и скромные внешние данные Венц не просто крутил любовь с разными участницами телестройки, но даже успел жениться на одной из девушек. К сожалению, семейное счастье с Екатериной Токаревой длилось намного меньше, чем пребывание этого персонажа на проекте, «Дом-2» он покинул лишь в 2012 году! Многие тогда думали, что это очередная шутка Венгржановского, но ошибались, более того после ухода молодой человек исчез из информационного поля. Некоторые журналисты писали, что он проходит лечение в психиатрической клинике и даже попал в секту, но когда Венц однажды появился в студии «Дома-2. Город любви», то опроверг все эти предположения, заявив, что начал заниматься бизнесом, и публичность ему не нужна. Даже ведущие шоу не знали, откуда приехал Венгржановский и куда направится, после съемок, поскольку он отказался от сопровождения и добирался в студию своим ходом.

Несмотря на интерес, который периодически проявляют к молодому человеку некоторые СМИ и даже федеральные каналы, Венцеслав отказывается от участия в съемках и записи интервью даже за большие деньги. Зато летом 2018 года он бесплатно снялся в промо-ролике Димитровградского драматического театра им. А.Н. Островского. Скандально известный участник телешоу призывал всех: «Люди, приходите в театр, ведь театр — это как кино, только лучше!».

Жанна Алыбаева

Жанна дважды приходила на проект, но если первый блин получился комом (ей удалось задержаться на «Доме-2» всего несколько дней), то во второй раз все сложилась намного удачнее, ведь девушка с первых минут на лобном месте телестройки заявила, что пришла покорять сердце Венцеслава Венгржановского. Молодые люди честно пытались построить пару, но крепкого союза не получилось.

Оставив проект, Жанна перебивалась случайными заработками, но потом все же устроилась на официальную работу. Девушка стала обычным продавцом со скромным окладом 25 тысяч рублей. Алыбаева едва сводила бы концы с концами, но реализация бижутерии и парфюмерии в интернете дает ей еще 25-30 тысяч.

Около десяти лет экс-участница «Дома-2» встречалась с мужчиной по имени Костя, но поскольку за все время их романа возлюбленный так и не позвал ее замуж, она с ним рассталась. А благодаря новой работе в магазине встретила и новую любовь — Даниила. Молодой человек тоже продавец. Вроде бы теперь дело идет к свадьбе, хотя не факт. По официальной версии, которая прозвучала из уст Алыбаевой, пара не спешит в ЗАГС, поскольку еще не накопила денег на пышное торжество.