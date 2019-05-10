Более 100 кг психотропа экстази изъяли таможенники из тайников авто россиянки

Источник материала: Виртуальный Брест

Крупная партия наркотических и психотропных веществ выявлена сотрудниками Брестской таможни, которую в тайниках своего автомобиля намеревалась ввезти из Польши на территорию Евразийского экономического союза гражданка Российской Федерации.





38-летняя гражданка следовала через пункт пропуска «Домачево» на автомобиле CHRYSLER 2010 года выпуска, в котором были сокрыты от таможенного контроля упаковки с психотропами и наркотиками.