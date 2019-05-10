Каждый может внести свой вклад

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11.05.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Жители микрозоны «Советская» и работники предприятий, организаций и учреждений, которые находятся на ее территории, активно участвуют в работе по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния этого уголка нашей малой родины.

Нынешней весной в микрозоне проведено 6 субботников, в результате которых совместно с представителями администрации района, коммунальных служб, председателями уличных комитетов, членами совета территориального общественного самоуправления формировались газоны и клумбы, убирались придомовые территории, ремонтировались скамейки, высаживались деревья и кустарники. В частности, проводились работы на дворовой территории домов № 55-а,  № 59 и № 4 по ул. Советская. Продолжались работы по благоустройству детской площадки на улице Советская, создание которой инициировала жительница Зоя Ивановна Костричко. По улицам Жуковского и Овражной от дикой поросли, смета и мусора очищены овраги, проведена работа по наведению санитарного порядка и разбивке клумб по улице Ленинской. На улицах Гусаковского и Советской произведен ямочный  ремонт проезжей части.

Совет микрозоны планирует реализовать проект по работе с детьми «Каникулы без скуки», патриотический проект «Я вырос здесь, и край мне этот дорог», проводить информационно-разъяснительную работу с жителями. Также планируется провести активную агитационную работу по привлечению жителей микрозоны к участию в районном смотре-конкурсе по благоустройству на лучшую клумбу, подъезд, придомовую территорию. А в нашей микрозоне есть что показать. Многие жители украшают цветами не только свои дворы, но и улицы и территорию возле подъездов. Не останутся без внимания жители многоквартирных домов — летом будет организован праздник микрозоны на красивой благоустроенной дворовой территории домов № 55-а, № 59 и № 4 по улице Советской.

 Валентина Бочкова, председатель микрозоны.

 

 
 
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Жители микрозоны «Советская» и работники предприятий, организаций и учреждений, которые находятся на ее территории, активно участвуют в работе по...
 
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