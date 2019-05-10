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Указ Президента Республики Беларусь

11.05.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Указ Президента Республики Беларусь
2 мая 2019 г. № 165 г. Минск

О предоставлении права бесплатного проезда
В целях обеспечения возможности посещения ветеранами Великой Отечественной войны, а также иными лицами мероприятий по празднованию 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне постановляю:
1. Предоставить ветеранам Великой Отечественной войны, а также лицам, их сопровождающим*, за счет средств Белорусской железной дороги право бесплатного проезда:
1.1. с 3 по 15 мая 2019 г. — в купейных вагонах и вагонах с местами для сидения в составах поездов, курсирующих в международном сообщении между Республикой Беларусь и Российской Федерацией**, с оказанием определенных Белорусской железной дорогой сервисных услуг без взимания за них платы;
1.2. с 3 мая по 7 июля 2019 г.  в вагонах любой категории (кроме СВ) в составах поездов региональных линий бизнескласса, межрегиональных линий и международных линий (в пределах Республики Беларусь) формирования Белорусской железной дороги.
2. Установить, что для целей настоящего Указа под ветеранами Великой Отечественной войны понимаются лица, названные в пункте 1, подпункте 3.3 пункта 3, пункте 4 статьи 2, пунктах 1, 3, 5 и 6 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1594-XII «О ветеранах».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Республики Беларусь А. Лукашенко

* Не более одного сопровождающего на лицо, имеющее право бесплатного проезда.
** За исключением транзитных поездов №13/14 Москва-Берлин, № 21/22 Москва-Прага, №17/18 Москва-Ницца, № 23/24 Москва-Париж, № 9/10 Москва-Варшава, № 30/29 Калининград-Москва, № 148/147 Калининград-Москва, № 360-359 Калининград-Адлер, № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург.

 
Теги: Минск
 
 
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Указ Президента Республики Беларусь 2 мая 2019 г. № 165 г. Минск О предоставлении права бесплатного проезда В целях обеспечения
 
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