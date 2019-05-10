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Указ

Президента Республики Беларусь

28 марта 2019 г. № 118

Об оказании единовременной материальной помощи

В связи с празднованием 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков постановляю:

1.Оказать единовременную материальную помощь постоянно проживающим в Республике Беларусь получателям пенсии от Республики Беларусь и (или) из других государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь в области социального (пенсионного) обеспечения:

1.1.в размере 2000 рублей — Героям Советского Союза, лицам, награжденным орденами Славы трех степеней, Героям Социалистического Труда, удостоенным этого звания за заслуги в годы Великой Отечественной войны;

1.2.в размере 1500 рублей:

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, принимавшим участие в защите Отечества до 3 сентября 1945 г.;

лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах;

1.3.в размере 800 рублей:

лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

1.4.в размере 650 рублей:

членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в новый брак, детям (в том числе усыновленным, удочеренным) и другим иждивенцам, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством);

бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством;

инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.

2.При наличии права на оказание единовременной материальной помощи в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа по нескольким основаниям помощь оказывается по основанию, предусматривающему наибольшую выплату.

3.Министерству финансов обеспечить финансирование расходов на оказание единовременной материальной помощи лицам, названным в пункте 1 настоящего Указа, за счет средств республиканского бюджета.

4.Министерству труда и социальной защиты, Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Комитету государственной безопасности обеспечить выплату с 1 июня до 1 июля 2019 г. единовременной материальной помощи лицам, названным в пункте 1 настоящего Указа, в порядке, установленном законодательством для выплаты пенсий.

Президент

Республики Беларусь А. Лукашенко