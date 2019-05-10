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На II Европейские игры — без визы

11.05.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

На II Европейские игры — без визы

Более четырех тысяч спортсменов, тренеров и персонала, около 30 тысяч иностранных болельщиков — такой наплыв гостей ожидает Минск накануне и во время II Европейских игр. Как уже сообщалось, с 10 июня по 10 июля для иностранных болельщиков устанавливается безвизовый въезд в нашу страну. Соответствующий Указ Президент Беларуси подписал еще прошлым летом (№ 292 «О мерах по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года»).

МВД Беларуси напоминает, что въехать без визы на II Европейские игры можно не только через Национальный аэропорт «Минск», но и другие пункты пропуска, а также с территории Российской Федерации.

Обязательным условием безвизового въезда для туристов из 74 государств является наличие действительных документов для выезда за границу, а также оригинального или электронного билета на сами соревнования, в том числе на церемонии открытия и закрытия игр.

Для участников Европейских игр, а также официальных представителей Всемирного антидопингового агентства, иностранных специалистов по вопросам борьбы с допингом в спорте и допинг-контролю, иностранных волонтеров, участников коллективов художественного творчества, исполнителей, иных творческих работников, административно-технического персонала, привлеченных к подготовке и проведению Европейских игр, безвизовый режим установлен с 20 мая.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, гости обязаны в течение пяти суток, за исключением воскресений, государственных праздников и праздничных дней, зарегистрироваться в органе регистрации по месту фактического временного пребывания. В случае размещения в гостинице, санаторно-курортной и оздоровительной организации, субъекте агроэкотуризма, регистрация иностранцев производится такими субъектами самостоятельно.

Со 2 января 2019 года на едином портале электронных услуг (portal.gov.by) регистрация временно пребывающих в Беларусь иностранцев осуществляется в электронной форме. Данная процедура доступна иностранцам, которые въехали в нашу страну в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь (прибывшие с территории Российской Федерации для регистрации должны обращаться лично в подразделение по гражданству и миграции).

Для продления срока регистрации необходимо лично обратиться в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту пребывания в Республике Беларусь

 

 
Теги: Минск
 
 
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