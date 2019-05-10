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Самолёт с россиянами вернулся в аэропорт из-за неисправности с шасси
Источник материала: СТВ
Новости России. Boeing 767-300 компании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся в аэропорт из-за неисправности с шасси.
Как
Было принято решение вернуться в аэропорт Камрани и после четырёх часов вырабатывания топлива авиасудно благополучно приземлилось. Пострадавших нет.
Пассажиров временно расселят в отели. Отмечается, что в самолёте находились только туристы из России, свободных мест в летательном аппарате не было.
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Новости России. Boeing 767-300 компании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся в аэропорт из-за неисправности с шасси. Как сообщает Интерфакс, самолёт выполнял...
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