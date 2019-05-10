ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минтруда - о плюсах отпусков за свой счет и том, как подзаработать тем, кто на неполной занятости

11.05.2019 12:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Предприятия сокращают режим рабочего времени и отправляют сотрудников в отпуска за свой счет, чтобы предотвратить массовую безработицу в стране, поясняют в Минтруда. «Вынужденная неполная занятость выступает как инструмент поддержания занятости населения, позволяет нанимателям сохранить свои трудовые коллективы», — уточняют в ведомстве. В Минтруда также рассказали, как подзаработать тем, кто столкнулся с вынужденной неполной занятостью.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В Беларуси одним из направлений противодействия безработице является сокращение режимов рабочего времени, использование практики административных отпусков при усилении мер социальной поддержки вынужденно незанятых работников. Такая политика проводится правительством, чтобы сохранить трудовой потенциал и предотвратить массовой безработицы в стране», — отмечают в ведомстве.

При этом у работников, которые столкнулись с неполной занятостью, есть возможность поправить свое материальное положение за счет оплачиваемых общественных работ, убеждены в Минтруда.

«Наиболее реальной и действенной формой материальной поддержки работников, работавших неполное рабочее время (день, неделю) и работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения или с частичным сохранением заработной платы по инициативе нанимателя является предоставление им возможности участия в оплачиваемых общественных работах с соответствующей оплатой труда», — поясняют в ведомстве.

Получить направление на оплачиваемые общественные работы можно в центрах занятости. Здесь же «можно ознакомиться с видами оплачиваемых общественных работ организуемых для работников, находящихся в вынужденных отпусках». Посмотреть предложения нанимателей также можно на сайте общереспубликанского банка вакансий

«Этой информацией могут воспользоваться как наниматели, отправляющие своих работников в такие отпуска, так и сами работники», — поясняют в Минтруда.

Напомним, в Минске 3,4 тысячи человек в январе-феврале этого года работали неполный рабочий день и находились в отпуске по инициативе нанимателя. Это в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в Минске выросло число работников, которые трудились с целодневными простоями, рассказали в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. 

Сколько денег можно получить на оплачиваемых общественных работах?

В общереспубликанском банке вакансий сегодня значится 168 предложения для тех, кто хочется потрудиться на оплачиваемых общественных работах. В большинстве случаев наниматели готовы платить минимальную зарплату — 330 рублей.

К примеру, на такие деньги в Пинске ищут уборщика территорий, в Ляховичи — сортировщика вторичного сырья, а в Дзержинском районе — полевода.

В Воложине на 400 рублей ищут моториста.

К примеру, от минский нанимателей в банка вакансий нет предложений по оплачиваемым общественным работам.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприятия сокращают режим рабочего времени и отправляют сотрудников в отпуска за свой счет, чтобы предотвратить массовую безработицу в стране, поясняют в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 100 кг экстази россиянка пыталась провезти через границу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика