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Минтруда - о плюсах отпусков за свой счет и том, как подзаработать тем, кто на неполной занятости
Источник материала: Tut.by
Предприятия сокращают режим рабочего времени и отправляют сотрудников в отпуска за свой счет, чтобы предотвратить массовую безработицу в стране,
«В Беларуси одним из направлений противодействия безработице является сокращение режимов рабочего времени, использование практики административных отпусков при усилении мер социальной поддержки вынужденно незанятых работников. Такая политика проводится правительством, чтобы сохранить трудовой потенциал и предотвратить массовой безработицы в стране», — отмечают в ведомстве.
При этом у работников, которые столкнулись с неполной занятостью, есть возможность поправить свое материальное положение за счет оплачиваемых общественных работ, убеждены в Минтруда.
«Наиболее реальной и действенной формой материальной поддержки работников, работавших неполное рабочее время (день, неделю) и работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения или с частичным сохранением заработной платы по инициативе нанимателя является предоставление им возможности участия в оплачиваемых общественных работах с соответствующей оплатой труда», — поясняют в ведомстве.
Получить направление на оплачиваемые общественные работы можно в центрах занятости. Здесь же «можно ознакомиться с видами оплачиваемых общественных работ организуемых для работников, находящихся в вынужденных отпусках». Посмотреть предложения нанимателей также можно на сайте общереспубликанского банка вакансий
«Этой информацией могут воспользоваться как наниматели, отправляющие своих работников в такие отпуска, так и сами работники», — поясняют в Минтруда.
Напомним, в Минске 3,4 тысячи человек в январе-феврале этого года
Сколько денег можно получить на оплачиваемых общественных работах?
В общереспубликанском банке вакансий сегодня
К примеру, на такие деньги в Пинске ищут
В Воложине на 400 рублей ищут
К примеру, от минский нанимателей в банка вакансий нет предложений по оплачиваемым общественным работам.
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Предприятия сокращают режим рабочего времени и отправляют сотрудников в отпуска за свой счет, чтобы предотвратить массовую безработицу в стране, поясняют в...
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