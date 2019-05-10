Минтруда - о плюсах отпусков за свой счет и том, как подзаработать тем, кто на неполной занятости

Источник материала: Tut.by

Предприятия сокращают режим рабочего времени и отправляют сотрудников в отпуска за свой счет, чтобы предотвратить массовую безработицу в стране, поясняют в Минтруда. «Вынужденная неполная занятость выступает как инструмент поддержания занятости населения, позволяет нанимателям сохранить свои трудовые коллективы», — уточняют в ведомстве. В Минтруда также рассказали, как подзаработать тем, кто столкнулся с вынужденной неполной занятостью.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В Беларуси одним из направлений противодействия безработице является сокращение режимов рабочего времени, использование практики административных отпусков при усилении мер социальной поддержки вынужденно незанятых работников. Такая политика проводится правительством, чтобы сохранить трудовой потенциал и предотвратить массовой безработицы в стране», — отмечают в ведомстве.

При этом у работников, которые столкнулись с неполной занятостью, есть возможность поправить свое материальное положение за счет оплачиваемых общественных работ, убеждены в Минтруда.

«Наиболее реальной и действенной формой материальной поддержки работников, работавших неполное рабочее время (день, неделю) и работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения или с частичным сохранением заработной платы по инициативе нанимателя является предоставление им возможности участия в оплачиваемых общественных работах с соответствующей оплатой труда», — поясняют в ведомстве.

Получить направление на оплачиваемые общественные работы можно в центрах занятости. Здесь же «можно ознакомиться с видами оплачиваемых общественных работ организуемых для работников, находящихся в вынужденных отпусках». Посмотреть предложения нанимателей также можно на сайте общереспубликанского банка вакансий

«Этой информацией могут воспользоваться как наниматели, отправляющие своих работников в такие отпуска, так и сами работники», — поясняют в Минтруда.

Напомним, в Минске 3,4 тысячи человек в январе-феврале этого года работали неполный рабочий день и находились в отпуске по инициативе нанимателя. Это в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в Минске выросло число работников, которые трудились с целодневными простоями, рассказали в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.

Сколько денег можно получить на оплачиваемых общественных работах?

В общереспубликанском банке вакансий сегодня значится 168 предложения для тех, кто хочется потрудиться на оплачиваемых общественных работах. В большинстве случаев наниматели готовы платить минимальную зарплату — 330 рублей.

К примеру, на такие деньги в Пинске ищут уборщика территорий , в Ляховичи — сортировщика вторичного сырья , а в Дзержинском районе — полевода .

В Воложине на 400 рублей ищут моториста .

К примеру, от минский нанимателей в банка вакансий нет предложений по оплачиваемым общественным работам.