ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 100 кг экстази россиянка пыталась провезти через границу

11.05.2019 12:23 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Более 100 кг психотропа экстази, вызывающего сильнейшую психологическую зависимость, изъяли брестские таможенники из тайников авто россиянки.

Об этом сообщает пресс-служба таможенного комитета Беларуси 11 мая.

В пункте пропуска «Домачево» таможенники в тайниках автомобиля россиянки обнаружили крупнейшую за 25 лет истории таможни партию наркотических и психотропных веществ, которые гражданка намеревалась ввезти из Польши на территорию Евразийского экономического союза. Она следовала по «красному» коридору, представив к декларированию электросамокат и напольный кондиционер. 

Однако с помощью инспекционно-досмотрового комплекса таможенники обнаружили в салоне и багажнике авто специально изготовленные тайники, открывающиеся с помощью электромагнитного замка. 

Всего было извлечено 100 полимерных упаковок весом более 100 кг. с кристаллическим веществом бежевого цвета и три брикета со спрессованным веществом коричневого цвета весом около 550 гр. Химическая экспертиза показала, что изъятые вещества являются особо опасным психотропным веществом МДМА (экстази) и опасным наркотическим средством гашиш.

Употребление экстази способно вызвать сильнейшую психологическую зависимость и имеет крайне неблагоприятные последствия для здоровья. После употребления таблеток происходит резкое повышение физической и мышечной активности, вызывает эйфорию, во время которой человек способен совершить связанные с насилием преступления.

В отношении гражданки России за контрабанду наркотиками возбуждено уголовное дело. Нарушительница задержана и помещена в следственный изолятор.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 100 кг психотропа экстази, вызывающего сильнейшую психологическую зависимость, изъяли брестские таможенники из тайников авто россиянки.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Чистый берег»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика