Более 100 кг экстази россиянка пыталась провезти через границу

Более 100 кг психотропа экстази, вызывающего сильнейшую психологическую зависимость, изъяли брестские таможенники из тайников авто россиянки.

Об этом сообщает пресс-служба таможенного комитета Беларуси 11 мая.

В пункте пропуска «Домачево» таможенники в тайниках автомобиля россиянки обнаружили крупнейшую за 25 лет истории таможни партию наркотических и психотропных веществ, которые гражданка намеревалась ввезти из Польши на территорию Евразийского экономического союза. Она следовала по «красному» коридору, представив к декларированию электросамокат и напольный кондиционер.

Однако с помощью инспекционно-досмотрового комплекса таможенники обнаружили в салоне и багажнике авто специально изготовленные тайники, открывающиеся с помощью электромагнитного замка.

Всего было извлечено 100 полимерных упаковок весом более 100 кг. с кристаллическим веществом бежевого цвета и три брикета со спрессованным веществом коричневого цвета весом около 550 гр. Химическая экспертиза показала, что изъятые вещества являются особо опасным психотропным веществом МДМА (экстази) и опасным наркотическим средством гашиш.

Употребление экстази способно вызвать сильнейшую психологическую зависимость и имеет крайне неблагоприятные последствия для здоровья. После употребления таблеток происходит резкое повышение физической и мышечной активности, вызывает эйфорию, во время которой человек способен совершить связанные с насилием преступления.

В отношении гражданки России за контрабанду наркотиками возбуждено уголовное дело. Нарушительница задержана и помещена в следственный изолятор.