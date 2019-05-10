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В Вороново отметили День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь

11.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороново отметили День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь

Ежегодно праздник отмечается в нашей стране каждое второе воскресенье мая. Событие учреждено Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года.

По случаю праздника на площади в Вороново состоялся митинг, участие в котором приняло руководство района, специалисты райисполкома, руководители и представители организаций, ветераны труда, члены районной организации ОО «БРСМ», школьники, жители райцентра.


В Вороново отметили День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь

 


В Вороново отметили День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь


В Вороново отметили День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь

Почетное право поднятия Государственного флага Республики Беларусь, ознаменовавшего открытие митинга, предоставили члену Президиума районного совета ветеранов Нине Степановне Дорошкевич и учащемуся Вороновской школы, призеру областного этапа республиканской олимпиады по географии Дмитрию Лемантовичу.

Присутствующих приветствовала заместитель председателя Вороновского районного исполнительного комитета Г.Ю. Шарко.

 


В Вороново отметили День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь

— Для настоящего гражданина нет ничего святее и дороже герба и флага родной страны. Эти священные символы государственности связывают воедино все самое для нас дорогое: героические свершения предков, достижения нынешнего поколения и те  вершины, которые дружной семье белорусов предстоит покорить в будущем, — сказала Галина Юзефовна. — Наша Вороновщина вместе со всем белорусским народом уверенно идет по пути созидания. Мы гордимся земляками: ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами труда, которые внесли неоценимый вклад в развитие района и страны, возлагаем надежды на нашу молодежь. Уверены, что она будет достойным продолжателем традиций старшего поколения.

Слово от молодежи держала секретарь первичной организации Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества  ОО « Белорусский Республиканский Союз Молодежи» Ирина Войтукевич.    


В Вороново отметили День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь

Государственные символы — герб и флаг Беларуси  — это история и будущее белорусского государства, воплощение идеи национального единства, важнейшие атрибуты суверенитета и независимости Отечества. В них наша честь и наша клятва — хранить верность своему мудрому, героическому народу, отстаивать его интересы.


В Вороново отметили День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь
В Вороново отметили День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь
В Вороново отметили День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь
В Вороново отметили День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь
В Вороново отметили День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь
В Вороново отметили День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Ежегодно праздник отмечается в нашей стране каждое второе воскресенье мая. Событие учреждено Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года. По...
 
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