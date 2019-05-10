В Вороново отметили День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь

Источник материала: Вороновская газета





Ежегодно праздник отмечается в нашей стране каждое второе воскресенье мая. Событие учреждено Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года.

По случаю праздника на площади в Вороново состоялся митинг, участие в котором приняло руководство района, специалисты райисполкома, руководители и представители организаций, ветераны труда, члены районной организации ОО «БРСМ», школьники, жители райцентра.



















Почетное право поднятия Государственного флага Республики Беларусь, ознаменовавшего открытие митинга, предоставили члену Президиума районного совета ветеранов Нине Степановне Дорошкевич и учащемуся Вороновской школы, призеру областного этапа республиканской олимпиады по географии Дмитрию Лемантовичу.

Присутствующих приветствовала заместитель председателя Вороновского районного исполнительного комитета Г.Ю. Шарко.







— Для настоящего гражданина нет ничего святее и дороже герба и флага родной страны. Эти священные символы государственности связывают воедино все самое для нас дорогое: героические свершения предков, достижения нынешнего поколения и те вершины, которые дружной семье белорусов предстоит покорить в будущем, — сказала Галина Юзефовна. — Наша Вороновщина вместе со всем белорусским народом уверенно идет по пути созидания. Мы гордимся земляками: ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами труда, которые внесли неоценимый вклад в развитие района и страны, возлагаем надежды на нашу молодежь. Уверены, что она будет достойным продолжателем традиций старшего поколения.

Слово от молодежи держала секретарь первичной организации Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества ОО « Белорусский Республиканский Союз Молодежи» Ирина Войтукевич.







Государственные символы — герб и флаг Беларуси — это история и будущее белорусского государства, воплощение идеи национального единства, важнейшие атрибуты суверенитета и независимости Отечества. В них наша честь и наша клятва — хранить верность своему мудрому, героическому народу, отстаивать его интересы.



























Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.