Александр Лукашенко о проведении II Европейских игр: мы должны показать свое лицо

Источник материала: Вороновская газета





Президент ознакомился с порядком размещения и проживания участников соревнований.

Во время проведения II Европейских игр Беларуси нужно показать свое лицо. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Студенческой деревни, где разместятся участники предстоящих состязаний, передает корреспондент БЕЛТА .

Главе государства доложили о готовности комплекса к II Европейским играм, затем Президент ознакомился с порядком размещения и проживания участников соревнований, организацией питания спортсменов. Одним из главных требований Президента было максимальное использование отечественной продукции для организации питания и проживания делегаций игр. Александр Лукашенко также обратил внимание на необходимость эффективного использования всех объектов, построенных для II Европейских игр, после их окончания.









«Это обычная борьба с коррупцией» — Александр Лукашенко прокомментировал задержание АндреяВтюрина

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с журналистами при посещении Студенческой деревни прокомментировал задержание бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина.

«Если бы он у меня был вне подозрений, он бы до сих пор работал начальником Службы безопасности, — сказал Александр Лукашенко. — Уже тогда к нему были вопросы. Парень молодой, и хорошая сторона у него была как у человека, не все было плохо. У меня были определенные подозрения. Ему был предоставлен шанс — иди и работай. Что, заместитель госсекретаря — плохая должность для военного человека? Да мечтать любой может об этой должности».

Глава государства заметил, что некоторые связывают арест Андрея Втюрина и отстранение Михаила Бабича от должности посла России в Беларуси. По словам Президента, Андрей Втюрин попал в поле зрения правоохранителей еще до перевода в Совет безопасности. «Вот тогда у меня были сомнения, и буквально через несколько месяцев мне доложили о том, что к нему есть вопросы, — отметил Александр Лукашенко. — Поэтому это не имеет никакого отношения к тому, что он якобы был чуть ли не агентом посла России. Если он был агентом иностранного посла, через сутки бы уже знали об этом».

Около полутора-двух лет бывший руководитель Службы безопасности находился под контролем спецслужб, у которых было много фактов о его противоправной деятельности. «Но было мое железобетонное требование: человек, который имеет «индульгенцию» от Президента, должен быть задержан только при наличии железобетонных доказательств. Его взяли с поличным: 150 тысяч долларов ему в очередной раз привезли россияне», — отметил глава государства.

Президент добавил, что Андрей Втюрин обладал многими положительными качествами и неплохо служил, но все перечеркнул своим поступком. Офицеру и самому приходилось участвовать в выявлении коррупционных преступлений. «Здесь абсолютно нет ничего чрезвычайного, обычная борьба с коррупцией. Но тем, кто наверху, кто занимает такие должности, к ним еще жестче будет отношение», — заявил Александр Лукашенко.

Во время обращения с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию глава государства предупредил чиновников: лучше быть нищими на свободе, чем богатыми в тюрьме. Как оказалось, Президент имел в виду именно Андрея Втюрина и некоторых других присутствующих в зале. «Что им еще непонятно было? Поэтому здесь абсолютно обычное уголовно наказуемое преступление, и за это человек должен отвечать», — сказал Александр Лукашенко.

Когда стало известно о задержании Андрея Втюрина, многие СМИ писали, что он был близким человеком для главы государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что это мнение ошибочно. «Моих близких людей вы видели 9 мая. Это были три человека, которые стояли у меня за спиной (речь о сыновьях. — Прим. БЕЛТА). Поверьте, это самые близкие и родные мне люди, за которых я отвечаю головой. Я отвечаю и за госслужащих», — заявил Президент. Он обратил внимание, что все высокие должностные лица одинаково к нему приближены и знают, что с них будет двойной, а то и тройной спрос в случае совершения преступлений. «Вот такая «приближенность» к Президенту. Я всем сказал: хотите со мной работать — работайте и выполняйте эти требования. Они основаны на наших законах, ничего здесь чрезвычайного нет, — добавил он. — Мое отношение к этим вопросам вы знаете: я никогда не пиарюсь на этих проблемах».

Александр Лукашенко добавил, что поддерживает госслужащих, ведь они вносят большой вклад в развитие страны. «От них зависят миллиарды рублей. Я кусок земли даю чиновникам построить дом или квартиру, чтобы он не воровал эти миллиарды и они остались у государства. И если ты нарушаешь этот порядок — отвечай на всю катушку», — резюмировал Президент.

Он добавил, что с журналистами позже поделятся подробностями этого уголовного дела, фактами взяток, способами конспирации обвиняемых.

В апреле стало известно о задержании Андрея Втюрина по подозрению в коррупции. Указом Президента 24 апреля он был освобожден от должности «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».

Комитет государственной безопасности сообщил 4 мая, что заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин был задержан при получении взятки в $148,6 тыс. от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в Беларуси. Бывшему заместителю госсекретаря Совбеза предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.3 ст.430 УК (получение взятки), второму лицу — в даче взятки. Оба обвиняемых признали вину по данному эпизоду в полном объеме.

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