ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три корабля и интерактивные площадки. Фестиваль «Августовский канал приглашает друзей» пройдет 12 мая (+расписание транспорта и программа)

11.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Три корабля и интерактивные площадки. Фестиваль «Августовский канал приглашает друзей» пройдет 12 мая (+расписание транспорта и программа)

Самый активный посетитель праздника сможет выиграть билет на крупнейший X Международный автофестиваль «SunDay».

Фестиваль «Августовский канал приглашает друзей» — одно из главных событий календарного сезона на канале. Участники и гости этого регионального праздника съезжаются сюда из разных уголков не только Гродненской области, но и ближайшего зарубежья. А в последние годы, с вводом безвизового режима, это стало сделать еще проще, что закономерно расширило и географию участников. Традиционно в середине мая уже третий раз к ряду на фестивальных площадках собираются сотни людей, повсюду звучит иностранная речь друзей канала, а интерактив и широкая программа фестиваля, как признаются гости и участники праздника, еще ни разу никого не оставила равнодушным и заскучавшим. В этом году событий и развлечений будет еще больше, обещают организаторы. 

Три корабля и интерактивные площадки. Фестиваль «Августовский канал приглашает друзей» пройдет 12 мая (+расписание транспорта и программа)

На канале все зазвучит, заиграет и запахнет ароматами невероятных и аутентичных блюд уже в это воскресенье. К слову, тем, кто был на фестивале в прошлые годы, придется привыкать ко всему новому. 12 мая на смену традиционному формату открытого регионального праздника народного творчества «Августовский канал приглашает друзей» придет новый фестиваль, авторы масштабной трансформации говорят, что в этом году все будет по-новому, а слово «впервые» можно применять к каждой детали праздника.

Неизменным, пожалуй, останется только главный символ Августовского фестиваля — корабль. Хотя и здесь организаторы добавили интерактива. Впервые кораблей будет несколько. Первый улетит в небо, второй поплывет по каналу, а третий установят на шлюзе Домбровка в честь 180-летнего юбилея Августовского канала.

— Мы подготовили девять интерактивных площадок. Клубные учреждения Гродненского района устроят среди ярких пейзажей фестиваль фотозон, конкурс по рыбной ловле, презентацию музеев, — отметили в отделе культуры Гродненского райисполкома.

Три корабля и интерактивные площадки. Фестиваль «Августовский канал приглашает друзей» пройдет 12 мая (+расписание транспорта и программа)

Кстати, поздравить юбиляра приедут все его друзья и не с пустыми руками и дальше развлечений и модного сегодня слова «интертеймент» станет еще больше. На празднике устроят дегустацию травяных чаев и обучат белорусскому фольклору: играм, песням, игре на интересных музыкальных инструментах. Авторы площадок утверждают — в такое мы еще не играли и вряд ли даже когда видели где-то кроме этнографических музеев. Здесь же все будет можно пробовать, тестироватьКстати, в этом году на Августовском канале организаторы расширили формат летнего сезона на Гродненщине и связали два важных брендовых мероприятий области — на фестивале «Августовский канал приглашает друзей» самый активный посетитель праздника сможет выиграть билет на еще один крупный и известный уже десятый по счету Международный автофестиваль «SunDay». Он, к слову, пройдет под Гродно этим летом. 

Три корабля и интерактивные площадки. Фестиваль «Августовский канал приглашает друзей» пройдет 12 мая (+расписание транспорта и программа)

Вдобавок, для гостей подготовили особенную квест-историю «Друг Августовского канала». Это почетное звание и весомый приз достанется тем, кто найдет в себе силы и посетит все интерактивные площадки, поучаствует в играх и соберет как можно большее количество специальных жетонов.

В общем, сюрпризов будет очень много, поэтому, если вы любите отдыхать вместе с семьей, друзьями, узнавать новое, вам стоит посетить этот праздник. А приехав на Августовский канал однажды, вы станете его другом навсегда!

Три корабля и интерактивные площадки. Фестиваль «Августовский канал приглашает друзей» пройдет 12 мая (+расписание транспорта и программа)
В связи с проведением регионального праздника 12 мая будет организовано движение автобусов на шлюз Домбровка: 
 
— отправление от автовокзала Гродно в 8.30, 9.30; 
— отправление с остановочного пункта «Улица Сов. пограничников» в 8.40, 9.40, 11.00, 14.00; 
— отправление с Августовского канала в 9.40, 10.40, 16.00, 19.00. 

 

Служба информации «ГП»
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самый активный посетитель праздника сможет выиграть билет на крупнейший X Международный автофестиваль «SunDay». Фестиваль «Августовский канал приглашает друзей» —...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Колумбии произошел взрыв в пороховой мастерской: есть погибшие и раненые
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика