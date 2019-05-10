Три корабля и интерактивные площадки. Фестиваль «Августовский канал приглашает друзей» пройдет 12 мая (+расписание транспорта и программа)

Источник материала: Вороновская газета





Самый активный посетитель праздника сможет выиграть билет на крупнейший X Международный автофестиваль «SunDay».

Фестиваль «Августовский канал приглашает друзей» — одно из главных событий календарного сезона на канале. Участники и гости этого регионального праздника съезжаются сюда из разных уголков не только Гродненской области, но и ближайшего зарубежья. А в последние годы, с вводом безвизового режима, это стало сделать еще проще, что закономерно расширило и географию участников. Традиционно в середине мая уже третий раз к ряду на фестивальных площадках собираются сотни людей, повсюду звучит иностранная речь друзей канала, а интерактив и широкая программа фестиваля, как признаются гости и участники праздника, еще ни разу никого не оставила равнодушным и заскучавшим. В этом году событий и развлечений будет еще больше, обещают организаторы.





На канале все зазвучит, заиграет и запахнет ароматами невероятных и аутентичных блюд уже в это воскресенье. К слову, тем, кто был на фестивале в прошлые годы, придется привыкать ко всему новому. 12 мая на смену традиционному формату открытого регионального праздника народного творчества «Августовский канал приглашает друзей» придет новый фестиваль, авторы масштабной трансформации говорят, что в этом году все будет по-новому, а слово «впервые» можно применять к каждой детали праздника.

Неизменным, пожалуй, останется только главный символ Августовского фестиваля — корабль. Хотя и здесь организаторы добавили интерактива. Впервые кораблей будет несколько. Первый улетит в небо, второй поплывет по каналу, а третий установят на шлюзе Домбровка в честь 180-летнего юбилея Августовского канала.

— Мы подготовили девять интерактивных площадок. Клубные учреждения Гродненского района устроят среди ярких пейзажей фестиваль фотозон, конкурс по рыбной ловле, презентацию музеев, — отметили в отделе культуры Гродненского райисполкома.





Кстати, поздравить юбиляра приедут все его друзья и не с пустыми руками и дальше развлечений и модного сегодня слова «интертеймент» станет еще больше. На празднике устроят дегустацию травяных чаев и обучат белорусскому фольклору: играм, песням, игре на интересных музыкальных инструментах. Авторы площадок утверждают — в такое мы еще не играли и вряд ли даже когда видели где-то кроме этнографических музеев. Здесь же все будет можно пробовать, тестироватьКстати, в этом году на Августовском канале организаторы расширили формат летнего сезона на Гродненщине и связали два важных брендовых мероприятий области — на фестивале «Августовский канал приглашает друзей» самый активный посетитель праздника сможет выиграть билет на еще один крупный и известный уже десятый по счету Международный автофестиваль «SunDay». Он, к слову, пройдет под Гродно этим летом.





Вдобавок, для гостей подготовили особенную квест-историю «Друг Августовского канала». Это почетное звание и весомый приз достанется тем, кто найдет в себе силы и посетит все интерактивные площадки, поучаствует в играх и соберет как можно большее количество специальных жетонов.

В общем, сюрпризов будет очень много, поэтому, если вы любите отдыхать вместе с семьей, друзьями, узнавать новое, вам стоит посетить этот праздник. А приехав на Августовский канал однажды, вы станете его другом навсегда!





В связи с проведением регионального праздника 12 мая будет организовано движение автобусов на шлюз Домбровка:

— отправление от автовокзала Гродно в 8.30, 9.30;

— отправление с остановочного пункта «Улица Сов. пограничников» в 8.40, 9.40, 11.00, 14.00;

— отправление с Августовского канала в 9.40, 10.40, 16.00, 19.00.

Служба информации «ГП» https://grodnonews.by/