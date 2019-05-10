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Факел эстафеты «Пламя мира» пронесли по улицам Братиславы и Брно

11.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Факел эстафеты «Пламя мира» пронесли по улицам Братиславы и Брно

Факел эстафеты «Пламя мира» пронесли сегодня по улицам словацкой столицы Братиславы и чешского города Брно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции II Европейских игр.

Эту часть эстафеты в Словакии и Чехии можно назвать молодежной.

Факел эстафеты «Пламя мира» пронесли по улицам Братиславы и Брно
Факел эстафеты «Пламя мира» пронесли по улицам Братиславы и Брно

В числе факелоносцев выступила преподаватель белорусского языка кафедры русистики филологического факультета Университета имени Константина Философа в Нитре Анна Шваба. «Подобные мероприятия — это прекрасная возможность рассказать европейцам о Беларуси, не только в спорте, но и познакомить с нашей историей, культурой и традициями. Для меня предложение стать факелоносцем стало приятной неожиданностью. На своем этапе эстафеты чувствовала радость и ответственность, но это абсолютно положительный груз ответственности», — отметила она.

Факел эстафеты «Пламя мира» пронесли по улицам Братиславы и Брно
Факел эстафеты «Пламя мира» пронесли по улицам Братиславы и Брно

После церемонии в Братиславе команда «Пламени мира» отправилась в Брно, где Олимпийский комитет Чехии организовал детский спортивный праздник. В центре внимания были два вида спорта — дзюдо и стрельба из лука. В мероприятии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Чехии Валерий Курдюков. «Спорт — отдельный вид дипломатии, который надо развивать. С самого начала, когда инициатива была поддержана Олимпийским комитетом Чехии, постарались выбрать не совсем стандартный вариант проведения церемонии и остановились на этой спортивной школе», — отметил он.

Факел эстафеты «Пламя мира» пронесли по улицам Братиславы и Брно
Факел эстафеты «Пламя мира» пронесли по улицам Братиславы и Брно

Зарубежный этап эстафеты огня II Европейских игр подходит к завершению. Сегодня вечером рабочую группу ждет переезд, а уже завтра состоится торжественная церемония встречи «Пламени мира» в Польше.-0-

Огонь эстафеты «Пламя мира» сплавится на байдарке по Августовскому каналуФакел эстафеты «Пламя мира» пронесли по улицам Братиславы и Брно

«Огонь прибудет в регион 18 мая. На площади Ленина состоится масштабный концерт, после которого будет дан старт эстафеты в области», — сказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.
 
 
Брест примет эстафету огня II Европейских игр 12 мая" href="https://www.belta.by/sport/view/brest-primet-estafetu-ognja-ii-evropejskih-igr-12-maja-346762-2019/?utm_source=belta&utm_medium=news&utm_campaign=accent">Брест примет эстафету огня II Европейских игр 12 маяФакел эстафеты «Пламя мира» пронесли по улицам Братиславы и Брно

Встреча огня и старт эстафеты в Беларуси запланированы на Церемониальной площади Брестской крепости в 18.00. Чуть позже в этот же день на площади Ленина в областном центре состоится торжественный концерт.
 
 
Эстафета огня «Пламя мира» прошла в Вене и БудапештеФакел эстафеты «Пламя мира» пронесли по улицам Братиславы и Брно

После посещения высшей точки Европы горы Монблан и столицы Словении Любляны огонь предстоящего спортивного форума в Минске прибыл в Вену.
Факел эстафеты «Пламя мира» пронесли по улицам Братиславы и Брно
https://www.belta.by/
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Факел эстафеты «Пламя мира» пронесли сегодня по улицам словацкой столицы Братиславы и чешского города Брно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции II Европейских...
 
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