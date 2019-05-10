Делайте ваши ставки. Кто умрет в пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»?

В четвертом эпизоде фанаты «Игры престолов» попрощались с двумя персонажами, верными Дейнерис Таргариен. Да, к сожалению, это был не Эурон Грейджой, за которого вы дружно проголосовали и которого мы тоже очень не любим. А кто умрет в пятой серии, как считаете?
В предыдущем эпизоде погибли всего два персонажа — зато какие! Во-первых, один из детей Дейенерис — дракон Рейгаль, который только-только оправился от полученных в битве с Королем ночи ран. Его убил Эурон Грейджой, верный Серсее: дракон замертво упал в море. Во-вторых, кульминационным моментом серии стала смерть Миссандеи (откуда вы знали?) — переводчицы и подруги Дейенерис, возлюбленной безупречного Серого Червя. Ее по приказу Серсеи на глазах близких обезглавил Гора (что сильно рифмуется со смертью Неда Старка).
Ну а сейчас самое время снова проверить свои провидческие способности. Итак, кто умрет в предпоследнем, пятом эпизоде саги, который выйдет на экраны 13 мая?