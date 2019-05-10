Делайте ваши ставки. Кто умрет в пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»?

Источник материала: Tut.by

В четвертом эпизоде фанаты «Игры престолов» попрощались с двумя персонажами, верными Дейнерис Таргариен. Да, к сожалению, это был не Эурон Грейджой, за которого вы дружно проголосовали и которого мы тоже очень не любим. А кто умрет в пятой серии, как считаете?

Для тех, кто не любит спойлеры, напоминаем: они уже начались. Если боитесь, лучше посмотрите, как выглядят могилы известных белорусов .

В предыдущем эпизоде погибли всего два персонажа — зато какие! Во-первых, один из детей Дейенерис — дракон Рейгаль, который только-только оправился от полученных в битве с Королем ночи ран. Его убил Эурон Грейджой, верный Серсее: дракон замертво упал в море. Во-вторых, кульминационным моментом серии стала смерть Миссандеи (откуда вы знали?) — переводчицы и подруги Дейенерис, возлюбленной безупречного Серого Червя. Ее по приказу Серсеи на глазах близких обезглавил Гора (что сильно рифмуется со смертью Неда Старка).





Ну а сейчас самое время снова проверить свои провидческие способности. Итак, кто умрет в предпоследнем, пятом эпизоде саги, который выйдет на экраны 13 мая?

Опрос Кто умрет в пятой серии восьмого сезона? Джон Сноу (Эйгон Таргариен) По дороге в Королевскую Гавань

Дейенерис Таргариен У стен Королевской Гавани

Санса Старк В Винтерфелле

Арья Старк По дороге в Королевскую Гавань

Брандон Старк В Винтерфелле

Тирион Ланнистер У стен Королевской Гавани

Джейме Ланнистер По дороге в Королевскую Гавань

Серсея Ланнистер В Королевской Гавани

Сэмвелл Тарли В Винтерфелле

Лилли В Винтерфелле

Варис У стен Королевской Гавани

Квиберн В Королевской Гавани

Грегор Клиган (Роберт Стронг) В Королевской Гавани

Бриенна Тарт В Винтерфелле

Подрик Пейн В Винтерфелле

Давос Сиворт По дороге в Королевскую Гавань

Эурон Грейджой В Королевской Гавани

Яра Грейджой На Железных Островах

Теон Грейджой Убит Королем ночи защищая Брандона Старка

Миссандея Убита Грегором Клиганом по приказу Серсеи Ланнистер

Серый Червь У стен Королевской Гавани

Джорах Мормонт Погиб, защищая Дайенерис

Сандор Клиган По дороге в Королевскую Гавань

Бронн Черноводный Последний раз был замечен в Винтерфелле

Тормунд Великанья Смерть По дороге за Стену

Мелисандра Умерла после победы над мертвыми

Джендри Вероятно, по дороге в Королевскую Гавань

Король ночи Убит Арьей Старк

Дрогон У стен Королевской Гавани

Рейгаль Убит при атаке флота Эурона Грейджоя

Визерион Умер после смерти Короля ночи 105 голосов Результаты опроса

Читайте также

«Война вместо прелюдии». Показываем «Игру престолов» тем, кто ее ни разу не смотрел

Хватит сидеть дома: вот что можно посмотреть в Минске уже сегодня вечером

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить сертификат в кино на двоих. App Store Google Play