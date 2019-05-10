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Делайте ваши ставки. Кто умрет в пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»?

11.05.2019 14:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В четвертом эпизоде фанаты «Игры престолов» попрощались с двумя персонажами, верными Дейнерис Таргариен. Да, к сожалению, это был не Эурон Грейджой, за которого вы дружно проголосовали и которого мы тоже очень не любим. А кто умрет в пятой серии, как считаете?

Для тех, кто не любит спойлеры, напоминаем: они уже начались. Если боитесь, лучше посмотрите, как выглядят могилы известных белорусов.

 

В предыдущем эпизоде погибли всего два персонажа — зато какие! Во-первых, один из детей Дейенерис — дракон Рейгаль, который только-только оправился от полученных в битве с Королем ночи ран. Его убил Эурон Грейджой, верный Серсее: дракон замертво упал в море. Во-вторых, кульминационным моментом серии стала смерть Миссандеи (откуда вы знали?) — переводчицы и подруги Дейенерис, возлюбленной безупречного Серого Червя. Ее по приказу Серсеи на глазах близких обезглавил Гора (что сильно рифмуется со смертью Неда Старка).


Ну а сейчас самое время снова проверить свои провидческие способности. Итак, кто умрет в предпоследнем, пятом эпизоде саги, который выйдет на экраны 13 мая?

Опрос

Кто умрет в пятой серии восьмого сезона?

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Теги: Минск
 
 
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В четвертом эпизоде фанаты сериала «Игра престолов» попрощались с двумя персонажами, верными Дейнерис Таргариен. Да, к сожалению, это был не Эурон Грейнджой, за...
 
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