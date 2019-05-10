В Витебске будут судить пару за «интимную» переписку в социальных сетях

Источник материала: Аргументы и факты

В Витебске завершено расследование уголовных дел о распространении порнографии. Как стало известно, 27-летняя жительница Витебска и ее 29-летний знакомый общались в соцсети. Иногда пара обменивалась интимными фотографиями. Причем как своими, так и взятыми из Интернета.

В какой-то момент женщина отправила одну интимную фотографию своего знакомого его подруге. Узнав об этом, мужчина также отправил порнографические фотографии знакомой третьим лицам. После этого у пары возник конфликт, они написали заявления в милицию друг на друга.

Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана ЛАЗЬКО, по данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.343 УК Республики Беларусь («Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера»). Фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. Материалы уголовных дел переданы прокурору для направления в суд.

Следователи напоминают, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность. Пересылая материалы порнографического характера, необходимо помнить о возможных последствиях.