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В Витебске будут судить пару за «интимную» переписку в социальных сетях

11.05.2019 13:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Витебске будут судить пару за «интимную» переписку в социальных сетях
Фото из открытых источников

В Витебске завершено расследование уголовных дел о распространении порнографии. Как стало известно, 27-летняя жительница Витебска и ее 29-летний знакомый общались в соцсети. Иногда пара обменивалась интимными фотографиями. Причем как своими, так и взятыми из Интернета.

В Витебске будут судить пару за «интимную» переписку в социальных сетях В Витебске продавец отомстила начальнице, разместив порно на сайте магазина

В какой-то момент женщина отправила одну интимную фотографию своего знакомого его подруге. Узнав об этом, мужчина также отправил порнографические фотографии знакомой третьим лицам. После этого у пары возник конфликт, они написали заявления в милицию друг на друга.

Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана ЛАЗЬКО, по данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.343 УК Республики Беларусь («Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера»). Фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. Материалы уголовных дел переданы прокурору для направления в суд.

Следователи напоминают, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность. Пересылая материалы порнографического характера, необходимо помнить о возможных последствиях.

 
Теги: Витебск
 
 
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Мужчина и женщина присылали друг другу порнографические фотографии, а потом подали заявление в милицию друг на друга.
 
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