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Собственники жилья в центре Мадрида не смогут сдавать его туристам

11.05.2019 15:16 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Городской совет Мадрида принял закон, делающим невозможной законную сдачу туристам порядка 95% квартир в центральных районах. 

Новые правила предписывают, что у квартиры, предназначенной для этих целей, должен быть отдельный вход. 

Помимо этого, владельцам недвижимости придется получать предпринимательскую лицензию, вне зависимости от срока аренды. В настоящее время это касается только тех, кто сдает жилье больше 90 дней в году.

Представители Airbnb и некоторых партий уже готовят иск в суд касательно принятия нового закона.

 
 
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Городской совет Мадрида принял закон, делающим невозможной законную сдачу туристам порядка 95% квартир в центральных районах.  Новые правила предписывают, что у...
 
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