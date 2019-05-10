Собственники жилья в центре Мадрида не смогут сдавать его туристам

Источник материала: Интерфакс

Городской совет Мадрида принял закон, делающим невозможной законную сдачу туристам порядка 95% квартир в центральных районах.

Новые правила предписывают, что у квартиры, предназначенной для этих целей, должен быть отдельный вход.

Помимо этого, владельцам недвижимости придется получать предпринимательскую лицензию, вне зависимости от срока аренды. В настоящее время это касается только тех, кто сдает жилье больше 90 дней в году.

Представители Airbnb и некоторых партий уже готовят иск в суд касательно принятия нового закона.