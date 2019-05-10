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Собственники жилья в центре Мадрида не смогут сдавать его туристам
Источник материала: Интерфакс
Городской совет Мадрида принял закон, делающим невозможной законную сдачу туристам порядка 95% квартир в центральных районах.
Новые правила предписывают, что у квартиры, предназначенной для этих целей, должен быть отдельный вход.
Помимо этого, владельцам недвижимости придется получать предпринимательскую лицензию, вне зависимости от срока аренды. В настоящее время это касается только тех, кто сдает жилье больше 90 дней в году.
Представители Airbnb и некоторых партий уже готовят иск в суд касательно принятия нового закона.
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Городской совет Мадрида принял закон, делающим невозможной законную сдачу туристам порядка 95% квартир в центральных районах. Новые правила предписывают, что у...
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