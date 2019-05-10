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Лукашенко готов замахнуться на проведение чемпионата Европы по футболу в Минске

11.05.2019 15:10 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о готовности провести чемпионата Европы по футболу в Минске через несколько лет.

"Глава государства убежден, что II Европейские игры Беларусь проведет на высоком уровне, а через пару лет с удовольствием организует и более крупные состязания, например, чемпионат Европы по футболу", - сообщили в пресс-службе главы государства по итогам посещения им Студенческой деревни в субботу.

Для этого в стране необходимо построить вместительный национальный стадион. "Возвести этот объект вместе с плавательным бассейном мирового уровня уже пообещали китайские партнеры", - напомнили в пресс-службе.

"У нас хватает их (бассейнов  - ИФ), но такого уровня, чтобы проводить этапы кубка мира, чемпионаты Европы по водным видам спорта, у нас нет. Россияне молодцы: построили в Казани такой бассейн. Вот такого типа Китай нам построит за собственный счет. Это подарок китайского народа белорусскому. Мы это в ближайшие два года сделаем, и тогда можем замахнуться на что угодно", - отметил президент.

Как сообщалось, договоренность о строительстве Национального футбольного стадиона и плавательного бассейна была достигнута в июне 2018 года в рамках встречи глав Беларуси и Китая в Циндао. Позднее стороны подписали межправительственное соглашение о реализации соответствующего проекта технико-экономической помощи. В апреле текущего года данное соглашение было ратифицировано белорусским парламентом.

Стадион планируют возвести в Минске на ул.Ванеева. Проектирование и строительство будут осуществляться по китайским стандартам и техническим условиям с соблюдением требований и рекомендаций Международной федерации футбола и УЕФА.

Ранее заявлялось, что стадион будет вмещать около 33 тыс. болельщиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о готовности провести чемпионата Европы по футболу в Минске через несколько лет. "Глава государства убежден, что II...
 
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