Источник материала: Интерфакс

Беларусь не ведет речи о закрытии транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба", заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Россия не может полностью заменить эту артерию (поставки нефти по "Дружбе" – ИФ). Некоторые говорят: да мы через Ленинград будем поставлять. Никто никому не запрещает. Но такие объемы невозможно поставить. И во что это обойдется? Никто не говорит, что мы закроем транзит. Нам тоже это выгодно", - сказал президент, посещая Студенческую деревню в субботу в Минске.

Главу государства цитирует госагентство "БелТА".

А.Лукашенко подчеркнул, что "мы приостановили всякие ремонты, чтобы не усугубить ситуацию с поставками и транзитом нефти через Беларусь в Западную Европу".

Кроме того, он напомнил, что по его распоряжению Беларусь планировала начать ремонт нескольких участков нефтепровода "Дружба", однако начало ремонтных работ откладывалось, чтобы не останавливать российский транзит. "И доработались до того, что дальше тянуть некуда. Но я в очередной раз, когда грязь эта пошла, пошла ядовитая нефть, запретил останавливать участки нефтепровода, чтобы еще большего ущерба России не нанести", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, в начале апреля Беларусь уведомила "Транснефть" о планах повысить тариф на прокачку нефти через свою территорию на 23% в связи с необходимостью обеспечения экологической безопасности при транзите и тем, что белорусский тариф является самым низким среди стран-транзитеров. В России не согласились с предложениями белорусской стороны.

А.Лукашенко на совещании с правительством 11 апреля заявил о возможности закрытия на ремонт в случае необходимости нефтепроводов, которые обеспечивают транзит российской нефти. По его словам, такое решение обосновано с учетом закрытия российского рынка для ряда товаров из Беларуси, которое президент назвал санкциями.

Между тем, "Транснефть" заявляла, что нефтепроводы на территории Беларуси находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в остановке на ремонт.

19 апреля концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго РФ создана комиссия по расследованию ситуации.

Транзит российской нефти в Польшу, Германию, на Украину, в Венгрию, Словакию, Чехию через Беларусь обеспечивает принадлежащее государству ОАО "Гомельтранснефть Дружба". В 2018 году предприятием прокачано 60,4 млн тонн нефти, из них 58,8 млн тонн (с учетом 8,8 млн тонн нефти для Мозырского НПЗ - ИФ) - поставки из Российской Федерации. Поставки за рубеж нефти через Белоруссию обеспечивают около четверти нефтеэкспорта РФ.