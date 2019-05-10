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"Гомельтранснефть Дружба" готова увеличить объемы транзитной прокачки нефти – Белнефтехим

11.05.2019 14:49 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор магистрального нефтепровода "Дружба") готово увеличить объемы транзитной прокачки российской нефти, уведомило об этом ПАО "Транснефть", сообщила пресс-служба концерна "Белнефтехим" в субботу.

"Персоналом аккредитованной лаборатории ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в соответствии с собственной системой мониторинга выполняется отбор проб из каждой партии поступающей российской нефти. Результаты анализов мгновенных и интегральных (многократных на протяжении суток) проб подтверждают соответствие качества нефти ГОСТу", - говорится в сообщении концерна.

"ОАО "Гомельтранснефть Дружба" готово увеличить объемы транзитной прокачки нефти, о чем предприятие уведомило ПАО "Транснефть", - добавили там.

По информации "Белнефтехима", по состоянию на 11 мая ОАО "Мозырский НПЗ" вовлекает в переработку нефть, имеющую показатели качества, соответствующие стандарту, и начало повышение производственной загрузки до оптимальной.

"ОАО "Нафтан" работает на сниженной загрузке. Нефти, прокачиваемой по незагрязненному нефтепроводу Сургут – Полоцк, не достаточно для оптимальной загрузки предприятия", - добавили там.

В концерне также сообщили, что, по информации диспетчерской службы "Гомельтранснефть Дружбы", кроме отгрузки на Мозырский НПЗ продолжается прокачка нефти по одной из ниток магистрального нефтепровода в украинском направлении.

"Концерном "Белнефтехим" и его организациями с привлечением независимых экспертов ведется оценка причиненного ущерба", - добавили в пресс-службе.

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.

Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и ОАО "Нафтан" (Витебская обл.) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго РФ создана комиссия по расследованию ситуации.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Беларуси днем 2 мая после того, как 30 апреля Беларусь полностью остановила прокачку нефти для вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти с российского и белорусского участков нефтепровода "Дружба"

Концерн "Белнефтехим" 4 мая сообщил о поступлении "чистой" российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Ожидалось, что Мозырский НПЗ приступит к переработке новой партии нефти 6 мая 2019 года. По состоянию на 10 мая завод не сообщал о начале ее переработки.

В "Белнефтехиме" сообщали, что на территории республики скопилось более 1 млн тонн некачественной нефти. Суммарный объем некачественной нефти, который находится в нефтепроводах на территории России, Беларуси, Польши и Украины оценивается концерном в 5 млн тонн.

 
 
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ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор магистрального нефтепровода "Дружба") готово увеличить объемы транзитной прокачки российской нефти, уведомило...
 
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