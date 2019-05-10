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Победителей 13 сезона конкурса социальных проектов Social Weekend назовут 16 мая
Источник материала: Интерфакс
В этом сезоне на конкурс Social Weekend пришло 383 заявки со всей страны в области культуры, экологии, здравоохранения, инфраструктуры городов и деревень. После народного голосования, в котором участвовало более 25 тысяч человек, в этап обучения - четвертьфинал - прошли 50 проектов. Они обучались у практикующих маркетологов, проектных менеджеров, бизнес-аналитиков, чтобы трансформировать свою идею в полноценный работающих проект. В финал конкурса проекты отбирали журналисты и редакторы ведущих изданий, маркетологи, PR-менеджеры. По их решению, в определяющий тур прошли
Организаторы подчеркивают, что вход на финал свободный по предварительной регистрации на
“Этот сезон продолжает удивлять разнообразием идей. С самого начала, когда на этапе народного голосования в лидеры вышли проекты, связанные с культурой (организация музыкальных событий для привлечения внимания к малоизвестным туристическим объектам Беларуси), образованием (международный фестиваль планетарного кино), инклюзией (создание курсов для мам, воспитывающих детей с нарушением слуха), - стало понятно, насколько разные люди смогут объединиться для решения социальных задач. Уверены, что их поддержат и зрители финала, независимо от результатов - т.к. каждый проект уже имеет все шансы быть реализованным", - сказал руководитель конкурса Social Weekend Александр Скрабовский.
реализации в любом уголке страны. За все время благодаря конкурсу идеи получили поддержку более чем на $300 тыс. в эквиваленте.
ПРОГРАММА
16 мая 2019 год, Отель "Пекин" (ул, Красноармейская 4, г. Минск)
15:00 - 15:30 - Регистрация жюри, приглашенных гостей и СМИ. Приветственный кофе.
15:30 - 16:00 - Вступительное слово, истории успеха.
16:00 - 17:00 - Выступления команд.
17:00 - 17:30 - Кофе-пауза.
17:30 - 18:40 - Выступления команд.
18:40 - 19:20 - Подведение итогов жюри. Народное голосование. Общение со СМИ. Фуршет.
19:20 - 19:50 - Церемония награждения.
19:50 - 20:30 - Неформальное общение.
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В этом сезоне на конкурс Social Weekend пришло 383 заявки со всей страны в области культуры, экологии, здравоохранения, инфраструктуры городов и деревень. После народного...
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