Победителей 13 сезона конкурса социальных проектов Social Weekend назовут 16 мая

Источник материала: Интерфакс

В этом сезоне на конкурс Social Weekend пришло 383 заявки со всей страны в области культуры, экологии, здравоохранения, инфраструктуры городов и деревень. После народного голосования, в котором участвовало более 25 тысяч человек, в этап обучения - четвертьфинал - прошли 50 проектов. Они обучались у практикующих маркетологов, проектных менеджеров, бизнес-аналитиков, чтобы трансформировать свою идею в полноценный работающих проект. В финал конкурса проекты отбирали журналисты и редакторы ведущих изданий, маркетологи, PR-менеджеры. По их решению, в определяющий тур прошли 15 команд . Среди них, - создание градообразующей мануфактуры в Зельве по производству экологической бумаги из тростника, создание мобильного приложения, стимулирующего людей собирать раздельно мусор, разработка устройства, позволяющего мониторить мелкие частицы в воздухе, чтобы меньше болеть, адаптация пляжа на Минском море для людей с инвалидностью и другие.



В жюри финала организаторы приглашают представителей исполнительной и законодательной власти, международных некоммерческих организаций, а также меценатов конкурса. Специальный гость - наш соотечественник, Герой России, летчик-космонавт Олег Новицкий. Информацию о номинациях можно найти на официальном сайте конкурса. Призовой фонд SW13 - более 75 000 BYN.

Организаторы подчеркивают, что вход на финал свободный по предварительной регистрации на сайте. Там же можно найти подробную программу вечера.

“Этот сезон продолжает удивлять разнообразием идей. С самого начала, когда на этапе народного голосования в лидеры вышли проекты, связанные с культурой (организация музыкальных событий для привлечения внимания к малоизвестным туристическим объектам Беларуси), образованием (международный фестиваль планетарного кино), инклюзией (создание курсов для мам, воспитывающих детей с нарушением слуха), - стало понятно, насколько разные люди смогут объединиться для решения социальных задач. Уверены, что их поддержат и зрители финала, независимо от результатов - т.к. каждый проект уже имеет все шансы быть реализованным", - сказал руководитель конкурса Social Weekend Александр Скрабовский.



Республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend существует больше пяти лет. За это время в нем участвовало более 3000 уникальных идей. Преимущество Social Weekend – открытость для любых проектов и их быстрой

реализации в любом уголке страны. За все время благодаря конкурсу идеи получили поддержку более чем на $300 тыс. в эквиваленте.

ПРОГРАММА

16 мая 2019 год, Отель "Пекин" (ул, Красноармейская 4, г. Минск)

15:00 - 15:30 - Регистрация жюри, приглашенных гостей и СМИ. Приветственный кофе.

15:30 - 16:00 - Вступительное слово, истории успеха.

16:00 - 17:00 - Выступления команд.

17:00 - 17:30 - Кофе-пауза.

17:30 - 18:40 - Выступления команд.

18:40 - 19:20 - Подведение итогов жюри. Народное голосование. Общение со СМИ. Фуршет.

19:20 - 19:50 - Церемония награждения.

19:50 - 20:30 - Неформальное общение.