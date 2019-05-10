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Победителей 13 сезона конкурса социальных проектов Social Weekend назовут 16 мая

11.05.2019 14:47 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В этом сезоне на конкурс Social Weekend пришло 383 заявки со всей страны в области культуры, экологии, здравоохранения, инфраструктуры городов и деревень. После народного голосования, в котором участвовало более 25 тысяч человек, в этап обучения - четвертьфинал - прошли 50 проектов. Они обучались у практикующих маркетологов, проектных менеджеров, бизнес-аналитиков, чтобы трансформировать свою идею в полноценный работающих проект. В финал конкурса проекты отбирали журналисты и редакторы ведущих изданий, маркетологи, PR-менеджеры. По их решению, в определяющий тур прошли 15 команд. Среди них, - создание градообразующей мануфактуры в Зельве по производству экологической бумаги из тростника, создание мобильного приложения, стимулирующего людей собирать раздельно мусор, разработка устройства, позволяющего мониторить мелкие частицы в воздухе, чтобы меньше болеть, адаптация пляжа на Минском море для людей с инвалидностью и другие.

Победителей 13 сезона конкурса социальных проектов Social Weekend назовут 16 мая
В жюри финала организаторы приглашают представителей исполнительной и законодательной власти, международных некоммерческих организаций, а также меценатов конкурса. Специальный гость - наш соотечественник, Герой России, летчик-космонавт Олег Новицкий. Информацию о номинациях можно найти на официальном сайте конкурса. Призовой фонд  SW13 - более 75 000 BYN.

Организаторы подчеркивают, что вход на финал свободный по предварительной регистрации на сайте. Там же можно найти подробную программу вечера.

“Этот сезон продолжает удивлять разнообразием идей. С самого начала, когда на этапе народного голосования в лидеры вышли проекты, связанные с культурой (организация музыкальных событий для привлечения внимания к малоизвестным туристическим объектам Беларуси), образованием (международный фестиваль планетарного кино), инклюзией (создание курсов для мам, воспитывающих детей с нарушением слуха), - стало понятно, насколько разные люди смогут объединиться для решения социальных задач. Уверены, что их поддержат и зрители финала, независимо от результатов - т.к. каждый проект уже имеет все шансы быть реализованным", - сказал руководитель конкурса Social Weekend Александр Скрабовский.

Победителей 13 сезона конкурса социальных проектов Social Weekend назовут 16 мая
Республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend существует больше пяти лет. За это время в нем участвовало более 3000 уникальных идей. Преимущество Social Weekend – открытость для любых проектов и их быстрой

реализации в любом уголке страны. За все время благодаря конкурсу идеи получили поддержку более чем на $300 тыс. в эквиваленте.

ПРОГРАММА

16 мая 2019 год, Отель "Пекин" (ул, Красноармейская 4, г. Минск)

15:00 - 15:30 - Регистрация жюри, приглашенных гостей и СМИ. Приветственный кофе.

15:30 - 16:00 - Вступительное слово, истории успеха. 

16:00 - 17:00 - Выступления команд. 

17:00 - 17:30 - Кофе-пауза. 

17:30 - 18:40 - Выступления команд. 

18:40 - 19:20 - Подведение итогов жюри. Народное голосование. Общение со СМИ. Фуршет. 

19:20 - 19:50 - Церемония награждения. 

19:50 - 20:30 - Неформальное общение.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В этом сезоне на конкурс Social Weekend пришло 383 заявки со всей страны в области культуры, экологии, здравоохранения, инфраструктуры городов и деревень. После народного...
 
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