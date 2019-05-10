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Лукашенко: Евроигры в Минске должны стать самой душевной олимпиадой

11.05.2019 14:17 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает сделать из предстоящих Евроигр в Минске самую душевную олимпиаду.

"Наша олимпиада должна быть самой душевной, и чтобы все люди в Беларуси жили этой олимпиадой и знали, что это они привезли этот праздник в страну и сделали для этого немало", - сказал А.Лукашенко при посещении Студенческой деревни в Минске в субботу.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

"Душевность соответствует менталитету нашего народа, это в генах наших людей. Мы эту доброту подарим всем, кто приедет к нам на игры", - добавил он.

Касаясь подготовки столицы к приближающимся спортивным стартам, президент подчеркнул, что Минск - идеальный город для жизни, и именно таким его должны увидеть гости.

А.Лукашенко обратил внимание, что в Минске любят бывать многие известные россияне и даже покупают здесь землю и жилье.

"У Сергея Доренко (известный российский журналист, скончавшийся в 9 мая – ИФ), царствие ему небесное, здесь четыре квартиры. Он мне говорил о том, что здесь живет. Где бы он что ни говорил, но я знаю его мнение о Минске: это самое удобное место для детей. И дети его часто здесь бывали", - отметил глава государства.

"Мы должны показать, каким должен быть образцовый мегаполис для жизни людей. Тот Минск, который видите сейчас, не производит впечатления каменного мешка", - добавил президент.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает сделать из предстоящих Евроигр в Минске самую душевную олимпиаду. "Наша олимпиада должна быть самой душевной, и...
 
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