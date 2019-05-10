Давайте поможем Алисии вернуть жизнь и зрение!

Источник материала: Аргументы и факты

Родители 4-летней Алисии Барановой обращаются за срочной помощью в сборе средств на лечение ребенка. Маленькая девочка отчаянно борется с серьезной болезнью - ретинобластомой группы С (III ст. Reese).

Девочка прошла несколько курсов лечения, но они так не смогли убить опухоль. Лечение не помогает, рассматривается вопрос об удалении глаза. Но есть возможность спасти и жизнь, и зрение. Родители Алисии делают всё, что в их силах, чтобы оплатить такое лечение. Необходимы наблюдение и лечение в специализированном центре: глазной клинике Жюля-Гонина в ЦУК (Центральной Университетской клинике) в Лозанне, Швейцария; стоимостью 60000 швейцарских франков (на 07.05.2019 г. по курсу Нацбанка РБ составляет 124200 белорусских рублей).

Семья долго планировала рождение второго ребенка, так как своего жилья у них нет. Планировали и ждали появления ребенка. Алисия родилась здоровой, с нормальным весом и ростом.



Алисия Баранова Фото: Фото из открытых источников

- Алиска растет жизнерадостной и доброй – во всем слушается и помогает маме и папе, очень любит своего старшего братика. Сейчас ей 4 года, - пишут родители девочки. - В марте 2018 года, она очень хотела пойти в сад, подолгу стояла у забора детского сада и смотрела, как играют дети. При прохождении проф. осмотра по месту жительства врач поставила диагноз «диструкция стекловидного тела» и направила на обследование в Брест. В Бресте специалисты заподозрили отслоение сетчатки и отправили семью на обследование в Минск. После обследования в Минской больнице Алисию направили в центр онкологии имени Александрова. Прозвучал страшный диагноз - ретинобластома OD (рак глаза).

Этот вид рака поддается лечению и в нашей стране и за рубежом, родителей успокоили, что все будет хорошо, пояснив, что каждому на излечение требуется свое время: кому-то пару месяцев, кому-то год.

- За год лечения Алиса перенесла три блока общей химиотерапии и три интраартериальной. Анализы были хорошие, и мы были уверены, что лечение помогло. Но опухоль выжила. Следующий осмотр показал отсевы ретинобластомы в стекловидное тело. Оказалось лечение не помогло. Назначили еще 2 курса общей химии. Год был очень сложным и для Алиски и для нас, её родных. Не каждый взрослый смог бы выдержать такие мучения, которые перенесла наша крохотная девочка. Мы связались со знаменитым профессором, который спас сотни детей. Не отступать. Бороться до последнего за жизнь и за глазик нашей малышки… вот что мы будем делать, – обращаются ко всем родители Алисии. – Но нам не справиться в одиночку, просим Вас, помогите спасти нашу девочку.

В клинике Hopital ophtalmique Jules-Gonin в г.Лазанна (Швейцария) работает профессор Мунье. Со всех стран к нему везут детей с ретинобластомой. Он помог очень многим детям вылечиться от рака без потери органа зрения. Именно ему семья Барановых отправила медицинские документы Алисии в надежде, что их дочери смогут помочь. Ответ пришел положительный: «Глаз удалять нельзя ни в коем случае, тем более что он видит». Девочке можно спасти и жизнь, и глаз.

Времени на сбор практически нет, и деньги необходимы до 20-го мая

3 мая семье прислали счет на лечение Алисии стоимостью 60000 франков (ориентировочно 60000 тысяч долларов). Клиника пошла семье на встречу и разрешила внести депозит в размере 20000 франков, но депозит необходимо внести до 20 мая, так как на 21 мая уже назначено обследование и Алисию ждут в клинике. Оставшуюся сумму родителям нужно будет внести во время лечения.

Как помочь Алисии

«Центр помощи «Вера» просит всех неравнодушных людей откликнуться и поддержать Алисию, оказав помощь в сборе средств на обследование и лечение девочки. Вы можете помочь Алисии, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Баранова Алисия:

1. Банковский благотворительный счет.

Филиал № 400 - Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY21400. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

2. Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

В открывшейся платежной форме вам будет предложено дважды заполнить Ф.И.О.: в одной строке вы указываете вашу фамилию (по желанию), во второй строке вы указываете фамилию ребенка. Вводите сумму пожертвования и подтверждаете данный платеж.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

3. SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Имя ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Алисия ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Алисия 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.