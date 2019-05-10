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Изменения в оплате ЖКУ: власти расширили список тех, кому счета выставляют по льготным тарифам
Источник материала: Tut.by
Белорусы с марта по-новому
С марта льготные тарифы на ЖКУ применяются ко всем квартирам, в которых зарегистрирован по месту жительства хотя бы один человек. До этого субсидируемые тарифы
К примеру, если в квартире были зарегистрированы дети, родители или супруг собственника жилья, то жировку выставляли по льготным тарифам, а если его бабушка — то уже по полным (кроме платы за воду). Так и в ситуации, когда внук был зарегистрирован в квартире, которая оформлена на бабушку, то выставляли полную жировку (кроме платы за воду). С 1 марта в этой ситуации выставляют счета за ЖКУ уже по льготным тарифам.
В ситуации, если кто-то из родственников оформит в дарение на вас жилье, при этом останется в нем жить, а новый собственник не будет пока регистрироваться, плату за ЖКУ с 1 марта начисляют по льготным тарифам. Раньше — по полным (если дарение оформляли не члены семьи).
Но изменения не распространяются на не занятых в экономике, которые зарегистрированы в квартире. За подогрев воды они как и раньше будут платить по полным тарифам (а с 1 октября — еще за отопление).
Для квартир, в которых никто не зарегистрирован, по-прежнему будут выставлять счета по полным тарифам. По экономически обоснованным расценкам как и раньше будут оплачивать коммуналку также собственники жилья, в котором они зарегистрированы, но сдают его внаем для кратковременного проживания.
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Власти приняли важное изменение - в отношении всех квартир, в которых есть хотя бы один зарегистрированный человек, оплату за ЖКУ начисляют по субсидируемым...
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