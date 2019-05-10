В воскресенье из-за велогонок ограничат движение в центре. Как пойдет общественный транспорт

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 12 мая, в Минске снова ограничат движение всех видов транспорта на нескольких улицах в центре. Причина — соревнование по велоспорту «Гран-при Минска».

12 мая, с 9.00 до 17.00, пассажирский транспорт в столице будет двигаться по измененным маршрутам, подробно об этом рассказывает «Столичный транспорт и связь». Автобусы, троллейбусы будут двигаться со всеми остановками, если не указано иное. Ограничение движения коснется улиц Киселева, Коммунистическая, Янки Купалы, Фрунзе, Первомайская, Ленина, Пулихова, Тростенецкая, Смоленская, Карла Маркса, Интернациональная, части проспекта Независимости.



Изображение: «Столичный транспорт и связь»

Автобусы

— Автобусы № 18, 26 пойдут от улицы Даумана по проспекту Машерова, улицам Козлова, Змитрока Бядули, Первомайская, Захарова, Смоленская в обоих направлениях с разворотом на временной площадке по улице Смоленской в районе дома № 25;

— Маршрут № 37 со стороны улицы Захарова сократят до временной площадки по улице Смоленской в районе дома № 25;

— Автобусы № 57 пойдут от улицы Максима Богдановича по проспекту Машерова, улицам Козлова, Змитрока Бядули, Первомайская, Захарова, Смоленская в обоих направлениях с разворотом на временной площадке по улице Смоленской в районе дома № 25;

— № 24, 1024-тк — от улицы Куйбышева по проспекту Машерова, улицам Максима Богдановича, Немига и дальше по маршрутам в обоих направлениях;

— № 127 — от проспекта Рокоссовского по улице Олега Кошевого, проспекту Партизанский, улицам Аранская, Маяковского, Свердлова, проспекту Независимости в прямом направлении; по проспекту Независимости, улицам Бобруйская, Ульяновская, Свердлова, Маяковского, Аранская, проспекту Партизанский, улице Олега Кошевого и дальше по маршруту в обратном направлении;

— № 151Э — от проспекта Рокоссовского по улице Олега Кошевого, проспекту Партизанский, улице Аранская и дальше по маршруту в прямом направлении; в обратном направлении от улицы Свердлова по улицам Маяковского, Денисовская, Ванеева, проспекту Рокоссовского (с остановкой на изменяемом участке «Аранская» по улице Маяковского);

— № 300Э, 1400-тк — от улицы Бобруйская по улицам Свердлова, Аранская, Маяковского, проспекту Партизанский, улицам Ванеева, Ваупшасова, Радиальная, Запорожская, Филимонова, проспекту Независимости и далее по маршрутам в обоих направлениях;

— № 100, 115Э, 1063-тк, 1064-тк, 1076-тк, 1151-тк, 1280-тк, 1547-тк — от улицы Московская по улицам Мясникова, Немига, Максима Богдановича, проспектам Машерова, Независимости и дальше по маршрутам в обоих направлениях;

— № 1119-тк — от проспекта Победителей по улицам Немига, Максима Богдановича, проспектам Машерова, Независимости и дальше по маршруту в обоих направлениях;

— № 1152-тк — от улицы Бобруйская по улице Мясникова, Немига, Максима Богдановича, проспекту Машерова, Независимости и дальше по маршруту в прямом направлении; по проспектам Независимости, Машерова, улицам Максима Богдановича, Немига, Клары Цеткин, проспекту Независимости, улице Свердлова и дальше по маршруту в обратном направлении;

— № 1112-тк, 1318-тк — от улицы Московская по улицам Мясникова, Немига, Максима Богдановича, проспектам Машерова, Независимости, улицам Веры Хоружей, Куйбышева, проспекту Машерова и дальше по маршрутам в прямом направлении; по проспекту Машерова, улицам Куйбышева, Веры Хоружей, проспектам Независимости, Машерова, улицам Максима Богдановича, Немига, Мясникова, Московская и дальше по маршрутам в обратном направлении.

Троллейбусы

— № 29 — от улицы Сурганова по площади Бангалор, улицам Максима Богдановича, Немига и дальше по маршруту в обоих направлениях;

— № 12, 40 — от улицы Немига по улице Максима Богдановича, площади Бангалор, улицам Сурганова, Лили Карастояновой до диспетчерской станции «Карастояновой» в обоих направлениях;

— № 3, 16 — от проспекта Партизанский по улицам Ванеева, Денисовская, Маяковского, Свердлова и дальше по маршрутам в обоих направлениях;

— № 30, 36 — от проспекта Рокоссовского по улицам Ванеева, Денисовская, Маяковского, Свердлова и далее по маршрутам в обоих направлениях;

Перевозки по троллейбусному маршруту № 19 будут осуществляться автобусами № 19т.

Для компенсации снятого троллейбусного движения организуется временный автобусный маршрут № 929 «ДС Калиновского — Комаровский рынок».

Трамваи

— № 1 — закрывается;

— маршрут № 4 сократят — со стороны диспетчерской станции «Озеро» трамваи пойдут до остановки «Проспект Независимости»;

— маршрут № 7 сократят — со стороны диспетчерской станции «Серебрянка» до остановки «Змитрока Бядули», со следованием в прямом направлении от улицы Козлова по улицам Платонова, Чапаева, Змитрока Бядули; в обратном направлении по улицам Змитрока Бядули, Козлова и дальше по маршруту.

— маршрут № 11 будет курсировать целый день.

Метро

Поезда в метро 12 мая, с 8.00 до 16.00, будут ходить чаще . Интервал движения составит три минуты.

Минский метрополитен просит пассажиров покупать жетоны заранее и пользоваться бесконтактным способом оплаты проезда — чтобы у касс не создавались очереди.