|
В воскресенье из-за велогонок ограничат движение в центре. Как пойдет общественный транспорт
Источник материала: Tut.by
В воскресенье, 12 мая, в Минске снова ограничат движение всех видов транспорта на нескольких улицах в центре. Причина — соревнование по велоспорту «Гран-при Минска».
12 мая, с 9.00 до 17.00, пассажирский транспорт в столице будет двигаться по измененным маршрутам, подробно об этом
Автобусы
— Автобусы № 18, 26 пойдут от улицы Даумана по проспекту Машерова, улицам Козлова, Змитрока Бядули, Первомайская, Захарова, Смоленская в обоих направлениях с разворотом на временной площадке по улице Смоленской в районе дома № 25;
— Маршрут № 37 со стороны улицы Захарова сократят до временной площадки по улице Смоленской в районе дома № 25;
— Автобусы № 57 пойдут от улицы Максима Богдановича по проспекту Машерова, улицам Козлова, Змитрока Бядули, Первомайская, Захарова, Смоленская в обоих направлениях с разворотом на временной площадке по улице Смоленской в районе дома № 25;
— № 24, 1024-тк — от улицы Куйбышева по проспекту Машерова, улицам Максима Богдановича, Немига и дальше по маршрутам в обоих направлениях;
— № 127 — от проспекта Рокоссовского по улице Олега Кошевого, проспекту Партизанский, улицам Аранская, Маяковского, Свердлова, проспекту Независимости в прямом направлении; по проспекту Независимости, улицам Бобруйская, Ульяновская, Свердлова, Маяковского, Аранская, проспекту Партизанский, улице Олега Кошевого и дальше по маршруту в обратном направлении;
— № 151Э — от проспекта Рокоссовского по улице Олега Кошевого, проспекту Партизанский, улице Аранская и дальше по маршруту в прямом направлении; в обратном направлении от улицы Свердлова по улицам Маяковского, Денисовская, Ванеева, проспекту Рокоссовского (с остановкой на изменяемом участке «Аранская» по улице Маяковского);
— № 300Э, 1400-тк — от улицы Бобруйская по улицам Свердлова, Аранская, Маяковского, проспекту Партизанский, улицам Ванеева, Ваупшасова, Радиальная, Запорожская, Филимонова, проспекту Независимости и далее по маршрутам в обоих направлениях;
— № 100, 115Э, 1063-тк, 1064-тк, 1076-тк, 1151-тк, 1280-тк, 1547-тк — от улицы Московская по улицам Мясникова, Немига, Максима Богдановича, проспектам Машерова, Независимости и дальше по маршрутам в обоих направлениях;
— № 1119-тк — от проспекта Победителей по улицам Немига, Максима Богдановича, проспектам Машерова, Независимости и дальше по маршруту в обоих направлениях;
— № 1152-тк — от улицы Бобруйская по улице Мясникова, Немига, Максима Богдановича, проспекту Машерова, Независимости и дальше по маршруту в прямом направлении; по проспектам Независимости, Машерова, улицам Максима Богдановича, Немига, Клары Цеткин, проспекту Независимости, улице Свердлова и дальше по маршруту в обратном направлении;
— № 1112-тк, 1318-тк — от улицы Московская по улицам Мясникова, Немига, Максима Богдановича, проспектам Машерова, Независимости, улицам Веры Хоружей, Куйбышева, проспекту Машерова и дальше по маршрутам в прямом направлении; по проспекту Машерова, улицам Куйбышева, Веры Хоружей, проспектам Независимости, Машерова, улицам Максима Богдановича, Немига, Мясникова, Московская и дальше по маршрутам в обратном направлении.
Троллейбусы
— № 29 — от улицы Сурганова по площади Бангалор, улицам Максима Богдановича, Немига и дальше по маршруту в обоих направлениях;
— № 12, 40 — от улицы Немига по улице Максима Богдановича, площади Бангалор, улицам Сурганова, Лили Карастояновой до диспетчерской станции «Карастояновой» в обоих направлениях;
— № 3, 16 — от проспекта Партизанский по улицам Ванеева, Денисовская, Маяковского, Свердлова и дальше по маршрутам в обоих направлениях;
— № 30, 36 — от проспекта Рокоссовского по улицам Ванеева, Денисовская, Маяковского, Свердлова и далее по маршрутам в обоих направлениях;
Перевозки по троллейбусному маршруту № 19 будут осуществляться автобусами № 19т.
Для компенсации снятого троллейбусного движения организуется временный автобусный маршрут № 929 «ДС Калиновского — Комаровский рынок».
Трамваи
— № 1 — закрывается;
— маршрут № 4 сократят — со стороны диспетчерской станции «Озеро» трамваи пойдут до остановки «Проспект Независимости»;
— маршрут № 7 сократят — со стороны диспетчерской станции «Серебрянка» до остановки «Змитрока Бядули», со следованием в прямом направлении от улицы Козлова по улицам Платонова, Чапаева, Змитрока Бядули; в обратном направлении по улицам Змитрока Бядули, Козлова и дальше по маршруту.
— маршрут № 11 будет курсировать целый день.
Метро
Поезда в метро 12 мая, с 8.00 до 16.00,
Минский метрополитен просит пассажиров покупать жетоны заранее и пользоваться бесконтактным способом оплаты проезда — чтобы у касс не создавались очереди.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье, 12 мая, в Минске снова ограничат движение всех видов транспорта на нескольких улицах в центре. Причина - велогонки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)