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Спортивно-культурный фестиваль Bright Festival примет стадион «Динамо» 11 мая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 мая в Минске пройдут сразу два события, предваряющие II Европейские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Настоящее испытание зрителями ожидает главную арену игр – стадион «Динамо». Здесь предполагают встретить не менее 20 тысяч гостей. Большой фестиваль в поддержку континентальных спортивных соревнований украсит яркое шоу эстрадных звезд и исполнителей.
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Новости Беларуси. 11 мая в Минске пройдут сразу два события, предваряющие II Европейские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Настоящее испытание...
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