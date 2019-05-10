Спортивно-культурный фестиваль Bright Festival примет стадион «Динамо» 11 мая

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 мая в Минске пройдут сразу два события, предваряющие II Европейские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настоящее испытание зрителями ожидает главную арену игр – стадион «Динамо». Здесь предполагают встретить не менее 20 тысяч гостей. Большой фестиваль в поддержку континентальных спортивных соревнований украсит яркое шоу эстрадных звезд и исполнителей.



