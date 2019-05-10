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«Ревизию проведём, и уже окончательная будет оценка». Александр Лукашенко о поставках «грязной» нефти из России

11.05.2019 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил Студенческую деревню, где разместятся участники II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Президент Беларуси также ответил на вопросы журналистов. Одна из главных тем – урегулирование нефтяного вопроса с Россией.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь назовет сумму ущерба от поставок загрязненной российской нефти после ревизии на нефтеперерабатывающих заводах. Для подсчета убытков необходимо оценить степень повреждения оборудования.

«Ревизию проведём, и уже окончательная будет оценка». Александр Лукашенко о поставках «грязной» нефти из России

Напомним, 19 апреля стало известно о резком ухудшении качества российской нефти, вследствие чего оба белорусских НПЗ вынуждены были снизить мощности.

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«Ревизию проведём, и уже окончательная будет оценка». Александр Лукашенко о поставках «грязной» нефти из России

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас мы оцениваем ущерб. У нас обычно на месяц-полтора мы заводы останавливаем попеременно или по частям и начинаем их чистить каждый год. Ревизию проведем, и уже окончательная будет оценка.

Но сегодня специалисты называют огромные суммы – за 100 млн долларов. Точной цифры я назвать не могу. Но это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах (это же и насосы на самих станциях, и всё прочее) и на НПЗ.

С Путиным вопрос компенсации мы не обсуждали. Ну о чем мы могли говорить? Он понимает, что надо ущерб компенсировать. Он сам сказал, что это потери огромные для России, имиджевые потери. Это огромный ущерб. А представьте, что в центре этого ущерба лежит Беларусь. Мы больше всего потеряли от этого. Он публично признал, что это огромный ущерб. Какой? Специалисты подсчитают.

Я думаю, что россияне не должны это оспаривать. Что, мы с россиянами пойдем судиться по этому вопросу? Я думаю, мы разберемся, кто кому что должен. И это факт.

«Ревизию проведём, и уже окончательная будет оценка». Александр Лукашенко о поставках «грязной» нефти из России

Мы разговаривали в Пекине с Путиным о том, что виновные должны ответить. И он молодец, он очень жестко на это отреагировал, как никогда жестко. Я знаю даже то, что за кадром осталось. Он спросил с правительства, с министров и поручил правоохранительным органам и даже ФСБ подключил (это редко бывает) для разборок. И надо сказать, что Бортников со своими коллегами очень быстро нашел виновных, и они за это должны ответить.

Поэтому у меня крайне негативная оценка, но мы, еще раз хочу подчеркнуть то, что вами не было отмечено, мы приостановили всякие ремонты для того, чтобы не усугубить ситуацию с поставками и транзитом нефти через Беларусь в Западную Европу, потому что Россия не может полностью заменить эту артерию.

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«Ревизию проведём, и уже окончательная будет оценка». Александр Лукашенко о поставках «грязной» нефти из России

В общении с журналистами были затронуты и другие темы. В частности, Александр Лукашенко прокомментировал задержание экс-заместителя госсекретаря Совбеза Андрея Втюрина, отметив, что это обычная борьба с коррупцией.
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил Студенческую деревню, где разместятся участники II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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