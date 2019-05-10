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В Беларуси задержали россиянку, перевозившую крупнейшую за последние 25 лет партию наркотиков

11.05.2019 14:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Брестские таможенники задержали крупнейшую за последние 25 лет партию наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее из Польши на родину везла россиянка.

В багажнике 38-летней женщины нашли более 100 килограммов экстази. Еще полкило другого опасного вещества обнаружили в тайнике. Открыть его можно было только с помощью электромагнитного ключа.

В Беларуси задержали россиянку, перевозившую крупнейшую за последние 25 лет партию наркотиков

Подозреваемая в наркотрафике следовала по «красному» коридору. В пункте пропуска «Домачево» она представивила к декларированию электросамокат и кондиционер. Однако при обследовании автомобиля таможенники обнаружили запрещенный товар.

В Беларуси задержали россиянку, перевозившую крупнейшую за последние 25 лет партию наркотиков

В Беларуси задержали россиянку, перевозившую крупнейшую за последние 25 лет партию наркотиков
 
 
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Новости Беларуси. Брестские таможенники задержали крупнейшую за последние 25 лет партию наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее из Польши на...
 
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