В Беларуси задержали россиянку, перевозившую крупнейшую за последние 25 лет партию наркотиков

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Брестские таможенники задержали крупнейшую за последние 25 лет партию наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее из Польши на родину везла россиянка.

В багажнике 38-летней женщины нашли более 100 килограммов экстази. Еще полкило другого опасного вещества обнаружили в тайнике. Открыть его можно было только с помощью электромагнитного ключа.





Подозреваемая в наркотрафике следовала по «красному» коридору. В пункте пропуска «Домачево» она представивила к декларированию электросамокат и кондиционер. Однако при обследовании автомобиля таможенники обнаружили запрещенный товар.







