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Пара из Витебска обменивалась интимными снимками, а затем обратилась в милицию

11.05.2019 14:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске мужчина и женщина обменивались порнографическими фотографиями, а затем написали друг на друга заявление в милицию.  

Как сообщает УСК по Витебской области, с декабря 2016 по ноябрь 2018 года 27-летняя витеблянка переписывалась со своим 29-летним знакомым в соцсетях. В процессе молодые люди обменивались фотографиями интимного содержания (своими и взятыми из интернета).  

Однажды женщина отправила одну интимную фотографию мужчины его подруге. Узнав об этом, гражданин отправил откровенные снимки своей знакомой третьим лицам. На данной почве между партнёрами по переписке возник конфликт, и они оба пришли к правоохранителям.  

В отношении обоих были возбуждены уголовные дела по статье «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера».  

К настоящему моменту расследование уголовных дел завершено, обоим предъявлено обвинение по вышеуказанной статье. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.  

Несколько лет назад житель Бобруйска организовал порностудию в минской квартире.  

Гражданин осуществлял порнографические фото- и видеозаписи с мужчинами – подробнее здесь.  
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске мужчина и женщина обменивались порнографическими фотографиями, а затем написали друг на друга заявление в милицию.  
 
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