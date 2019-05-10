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Пара из Витебска обменивалась интимными снимками, а затем обратилась в милицию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске мужчина и женщина обменивались порнографическими фотографиями, а затем написали друг на друга заявление в милицию.
Как
Однажды женщина отправила одну интимную фотографию мужчины его подруге. Узнав об этом, гражданин отправил откровенные снимки своей знакомой третьим лицам. На данной почве между партнёрами по переписке возник конфликт, и они оба пришли к правоохранителям.
В отношении обоих были возбуждены уголовные дела по статье «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера».
К настоящему моменту расследование уголовных дел завершено, обоим предъявлено обвинение по вышеуказанной статье. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Несколько лет назад житель Бобруйска организовал порностудию в минской квартире.
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Новости Беларуси. В Витебске мужчина и женщина обменивались порнографическими фотографиями, а затем написали друг на друга заявление в милицию.
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